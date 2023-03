Oscars 2023 : Jimmy Kimmel prévient les vedettes de ne pas s'inspirer de la giffle de Will Smith

La 95e édition de la cérémonie des Oscars a débuté sur les chapeaux de roues, le maître de cérémonie Jimmy Kimmel alliant humour bon enfant et piques bien senties.

Arrivant la scène du Kodak Theater en parachute afin de rendre hommage à ‘Top Gun: Maverick’, Jimmy Kimmel a salué la fin de la pandémie et le retour des cinéphiles en salle.

Chauffant l’assistance et rappelant aux spectateurs à la maison la popularité des actrices et acteurs présents, l’animateur a salué et cité quasiment tout le monde, de Steven Spielberg à Seth Rogen en passant par Jamie Lee Curtis... sans oublier Rihanna et Lady Gaga.

Jimmy Kimmel a parlé de ce que tout le monde appelle ‘l’éléphant dans la pièce’, c’est à dire la gifle assénée l’an dernier par Will Smith à Chris Rock l’an dernier, parlant de ‘bagarres d’Irlandais’ et soulignant que bon nombre des personnes présentes - vedettes de films d’action - pouvaient le protéger contre les actes de violence que pourraient être de tenter de commettre les vedettes présentes à la soirée. Il a aussi présenté son arme secrète, le fidèle Guillermo, compagnon de longue date de son talk-show de fin de soirée.

Plus tôt dans la soirée, la présidente de l’Académie des Oscars, Janet Yang, avait indiqué sur le tapis rouge avoir donné comme consigne de ‘passer à autre chose’, signe que l’incident est clos.

L’animateur est en effet rompu à tous les problèmes possibles lors des Oscars, c’est lui qui était à la barre de la cérémonie lorsque ‘Pour l’amour d’Hollywood’ avait été déclaré meilleur film au lieu de ‘Moonlight - L'histoire d'une vie’ de Barry Jenkins en 2017,