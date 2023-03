Richard Abel célèbre ses 40 ans de carrière

Pour célébrer ses 40 ans de carrière, Richard Abel présentera une tournée à la grandeur du Québec dans laquelle il reprendra au piano des succès d’ABBA, Ginette Reno, Leonard Cohen et Joe Dassin. Le pianiste offrira aussi « un cadeau au public » en s’accompagnant de Claudette Dion pour quelques morceaux.

Richard Abel et Claudette Dion n’ont jamais fait de spectacles ensemble. Mais ils se sont toujours mutuellement admirés. Quand il envisageait son nouveau tour de piste pour souligner ses 40 ans de carrière, le pianiste a donc spontanément pensé inviter la chanteuse à le rejoindre.

« Claudette, c’est une fille tellement simple, tellement pas compliquée, dit Richard Abel. Quand je lui ai proposé de venir faire quatre ou cinq chansons dans mon spectacle, elle m’a dit : est-ce que je vais chanter avec des vrais violons ? En effet, il y aura des cordes. On sera huit musiciens sur scène. On va s’amuser ! »

Claudette, elle, a accepté d’emblée l’invitation du pianiste, car cela lui permettra de rendre hommage à de grandes chanteuses, comme Édith Piaf, Mireille Mathieu et... Céline Dion. « Céline, en fait, ce sera aussi pour rendre hommage à ma mère, dit-elle. À l’époque, Eddy Marnay avait écrit Tellement j’ai d’amour pour toi. Céline l’avait interprétée d’une façon remarquable. »

Le 30 mars, au Cabaret du Casino de Montréal, Richard Abel et Claudette dédieront justement leur concert à Céline, qui fêtera ce jour-là ses 55 ans.

« On va chanter fort et on va faire chanter le public, dit Claudette. On va vouloir que toute cette émotion-là se transporte jusqu’à elle. »

Fiertés de carrière

Richard Abel devait initialement faire sa tournée pour ses 40 ans de carrière en 2020, car la parution de son tout premier 45 tours remonte à 1980. La pandémie a bien sûr retardé ses plans de célébration.

Ayant vendu plus d’un million d’albums dans sa carrière, le pianiste mentionne éprouver quelques grandes fiertés professionnelles.

« La première est le concert que j’ai fait au Centre Bell, en 2005. Pour un pianiste, quelqu’un qui fait de la musique instrumentale... J’avais 40 musiciens, je me suis payé une belle traite ! »

Quelques années plus tard, il était le premier Québécois à faire un spectacle complet sur la chaîne américaine PBS.

« Ça avait joué sur plus de 200 stations à travers les États-Unis. »

Pas encore de retraite

Si l’on remonte plus loin, il garde aussi de très beaux souvenirs du concert privé qu’il avait fait pour le prince Philip, en 1989.

« J’avais fait un pot-pourri de La mélodie du bonheur qu’il avait bien apprécié. Je me souviens du protocole et de la sécurité. C’est vraiment quelque chose qui est très marquant. »

Richard Abel fêtera ses 70 ans en 2025. Ayant arrêté durant deux ans pendant la pandémie, il s’est demandé s’il ne devait pas prendre sa retraite et faire une tournée d’adieu. « Il y a des fois où je suis un peu fatigué. Mais je sais que si j’arrête, dans deux ans, je vais vouloir recommencer ! »

Richard Abel présentera sa tournée 40 ans déjà... les 29 et 30 mars, au Cabaret du Casino de Montréal. Il jouera aussi le 18 juin à la Salle Albert-Rousseau de Québec. Pour les détails : richardabel.ca.