Une intrigue hypnotisante

Écrit il y a une bonne dizaine d’années, ce quatrième roman de l’écrivaine australienne Liane Moriarty donne un autre visage au harcèlement.

Il est toujours intéressant de découvrir les « vieux romans » d’un auteur qu’on suit depuis déjà un moment. Il en va ainsi d’Amours et autres obsessions, que l’Australienne Liane Moriarty a publié en 2011. Soit quelques années avant qu’elle ne signe les immenses best-sellers qu’ont été Le secret du mari, Petits secrets, grands mensonges et Neuf parfaits étrangers.

Venant d’être traduit en français, ce livre nous transporte donc directement à Sydney, où Ellen O’Farrell exerce à titre d’hypnothérapeute. Une profession qui sort des sentiers battus, mais pour laquelle elle est franchement douée.

« J’ai toujours été fascinée par l’hypnose et l’hypnothérapie, et j’aimais l’idée d’un personnage plus “alternatif”, mentionne par courriel Liane Moriarty. J’aurais pu faire d’Ellen une thérapeute ou une psychologue, mais elle aurait alors réagi de manière beaucoup trop sensée ! L’hypnothérapie a simplement rendu le tout plus intéressant. »

Qu’on vienne la consulter pour arrêter de fumer, gérer des douleurs inexpliquées ou combattre l’anxiété, Ellen n’a pas sa pareille. En revanche, sa vie amoureuse n’a jamais été une réussite. Du moins jusqu’à présent. Car depuis qu’elle a rencontré Patrick, un géomètre expert indépendant, elle commence vraiment à penser qu’il pourrait bien être le bon. Seule ombre au tableau ? Son ex-petite amie, Saskia. Pas parce qu’il en est toujours épris, mais parce qu’elle le harcèle de façon très assidue.

Et à en croire Patrick, ça fait trois ans que ça dure.

Basculer du côté obscur

« L’idée de ce livre est venue d’une expérience personnelle, précise Liane Moriarty. Une fois, je suis sortie avec un homme qui était harcelé par son ex-petite amie. Comme il s’agissait apparemment d’une femme de carrière qui réussissait bien dans la vie, j’étais curieuse de savoir ce qui avait pu la pousser à se comporter de la sorte. J’ai donc décidé d’en tirer un livre et j’ai fait des recherches sur la psychologie du harcèlement, ce qui m’a aidée à créer le personnage de Saskia. »

les Éditions Albin Michel

« Je voulais un personnage très différent du harceleur stéréotypé que l’on voit dans la plupart des livres et des films, à savoir un homme grand et effrayant qui découpe dans son sous-sol les lettres d’un magazine, poursuit Liane Moriarty. Je voulais que le lecteur finisse par sympathiser avec Saskia, sans pour autant approuver ses actes. »

Au début, cette étrange affaire de harcèlement ne dérangera donc pas du tout Ellen. À dire vrai, elle la trouvera même plutôt fascinante. Comment une femme « ordinaire » peut-elle en arriver à vouloir suivre partout un homme et à le bombarder de lettres, de courriels et de SMS en dépit du bon sens ? Ellen ne demandera pas mieux que d’essayer de le comprendre.

Mais aussi intéressante soit-elle, cette singulière situation ne tardera pas à devenir carrément dérangeante. Entre autres parce qu’à son insu, Saskia s’est glissée incognito parmi les clientes qui font régulièrement appel à ses talents d’hypnothérapeute...

Une véritable obsession

Si le point de vue d’Ellen (écrit à la troisième personne) est captivant, celui de Saskia (écrit à la première personne) l’est probablement encore plus. Passant habilement de l’un à l’autre au fil des pages, Liane Moriarty nous permet en effet d’entrer dans la tête de cette femme meurtrie qui ne parvient pas à passer l’éponge et à se reprendre depuis que Patrick a mis un terme à leur relation. Et de le voir heureux avec Ellen ne l’aidera certes pas à aller mieux. En fait, ça ne fera qu’accroître son besoin de rappeler à Patrick qu’elle existe toujours et que, où qu’il aille et quoi qu’il fasse, elle ne sera jamais bien loin...

Une histoire irréaliste ? « Après avoir écrit ce livre, j’ai entendu parler de nombreuses personnes qui avaient vécu ce genre de chose », ajoute Liane Moriarty. Même que 12 ans plus tard, elle n’y changerait rien. Pas un seul mot. « Certains lecteurs auraient aimé que le livre soit plus sombre et qu’il y ait plus de suspense, dit-elle. De fait, les romans que j’ai écrits par la suite ont une approche plus noire. J’aurais donc peut-être été tentée de donner à celui-ci un côté plus rugueux, mais non, car certaines personnes continuent à affirmer qu’Amours et autres obsessions est leur livre préféré ! »