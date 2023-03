Aaron Rodgers bientôt membre des Jets?

Le nom du quart-arrière Aaron Rodgers a continué d’être associé aux Jets de New York, lundi.

Selon l’ancien journaliste du réseau ESPN Trey Wingo, les Packers de Green Bay auraient échangé le vétéran de 39 ans à la formation de la Grosse Pomme. L’expert du NFL Network Ian Rapoport a cependant déclaré qu’il n’en était rien.

«J’aurais aimé que quelque chose survienne, mais rien n’est arrivé», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, l’avenir de Rodgers avec les Packers est au cœur des rumeurs. Le détenteur de quatre titres de joueur par excellence de la NFL a indiqué à plusieurs reprises qu’il avait besoin de temps pour savoir s’il avait envie de poursuivre sa carrière de footballeur, et ce, même s’il possède une entente contractuelle valide pour encore deux saisons.

Il semblerait que les Packers soient toutefois prêts à passer à autre chose et à échanger celui qu’ils ont repêché en première ronde (24e au total) de l’encan de 2005.

En 2022, Rodgers n’a pu répéter ses exploits des campagnes précédentes. Il a lancé 26 passes de touché et a récolté 3695 verges par la passe, mais a subi 12 interceptions et 32 sacs du quart. Les Packers ont maintenu un dossier de 8-9 et raté les éliminatoires pour la première fois depuis 2018.

De leur côté, les Jets n’ont pas joué de match sans lendemain depuis la saison 2010. La formation new-yorkaise a connu des soucis à la position de pivot pendant toute la saison 2022. C’est Zach Wilson, le deuxième choix au total au repêchage 2021, qui a disputé les neuf premiers matchs, avant d’être remplacé après de mauvaises performances par les vétérans Joe Flacco et Mike White.

Ce dernier aurait par ailleurs décidé de quitter les Jets pour se joindre aux Dolphins de Miami, lui qui bénéficie présentement de son autonomie. Selon le réseau ESPN, White aurait paraphé un contrat de deux ans d’une valeur totale de 16 millions $ avec le club de la Floride.