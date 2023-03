Abus sexuels sur mineurs: 6 Jésuites québécois dans le viseur

Six Jésuites québécois font partie d’une liste de 27 membres du clergé faisant l’objet d’allégations d’«abus sexuels sur mineurs» et rendue publique récemment.

Les 21 autres pratiquaient dans une province anglophone.

«Cette décision [de publier la liste] est la plus récente d’une série de mesures prises par les Jésuites du Canada depuis les années 1990 pour faire face à la réalité des abus sexuels et de leurs conséquences. Nous avons développé des procédures détaillées pour recevoir et enquêter sur les allégations d’abus sexuels sur des mineurs», a déclaré Erik Oland, S.J., Supérieur provincial, sur le site des Jésuites du Canada.

En mars 2022, les Jésuites avaient déjà enquêté sur des allégations d'abus sexuels qui visaient un prêtre qui avait déjà travaillé dans la communauté mohawk de Kahnawake, près de Montréal.

«En décembre 2019, j’ai partagé avec la Province jésuite et le grand public que les Jésuites du Canada entreprenaient un audit complet de tous les cas d’abus et de non-respect des limites, comme référence pour les Provinciaux actuels et futurs, afin de les aider dans leur gouvernance et dans la gestion d’éventuelles situations de ce type», a-t-il ajouté.

M. Oland a précisé que de nouvelles directives avaient été établies depuis, dont l’évaluation psychologique des candidats potentiels ou une formation annuelle sur la prévention des abus et «sur la façon de mener une vie de célibat saine», appuyant sur la tolérance zéro en matière d’abus.

La plupart des cas ont été révélés après le décès de l’auteur présumé et certaines de ces affaires n’ont jamais fait l’objet d’un procès pénal ou civil, a-t-il poursuivi, précisant que la liste peut être amenée à évoluer.

«La réalisation de notre audit et la décision de publier les noms des personnes accusées de manière crédible expriment notre engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité», peut-on également lire.

L’audit a été entrepris avec l’aide de l’enquêteur indépendant Brian King, du King International Advisory Group, au début de 2020.