CH: une première victoire en mars?

Les Canadiens de Montréal tenteront de remporter une première victoire lors du mois de mars en recevant la visite de l'Avalanche du Colorado, ce soir.

Le Tricolore a en effet perdu ses six derniers matchs, dont le plus récent, samedi, face aux Devils du New Jersey (à voir dans la vidéo ci-dessus) et n'a amassé que deux points sur une possibilité de 12 lors de cette séquence.

Avec 58 points, le CH est 28e au classement général de la LNH, quatre points devant les Ducks d'Anaheim, qui sont 29es.

La troupe de Martin St-Louis n'a remporté que trois de ses 10 derniers duels.

De son côté, la formation du Colorado est en position de deuxième équipe repêchée dans l'Association de l'Ouest, avec 78 points. Elle possède une avance de cinq points sur son plus proche poursuivant, les Predators de Nashville.

Visages familiers

Les partisans du Tricolore retrouveront ainsi des visages familiers chez l'adversaire.

Le Finlandais Artturi Lehkonen est déjà assuré de conclure avec son meilleur total de points en carrière. Il en compte 46 en 61 rencontres.

Précédemment, son sommet était de 38 points, établi l’an dernier quand le Colorado l’a acquis du Tricolore pour l’aider dans sa quête aux grands honneurs.

Puis, pour une première fois dans le circuit Bettman, il devrait atteindre le plateau des 20 buts. Cette saison, Lehkonen a marqué 18 fois, ce qui égale sa récolte de 2016-2017, sa première année dans la LNH.

Avec 18 affrontements à disputer, la vingtaine lui semble plus que jamais accessible. Par ailleurs, il se trouve à deux du cap des 100 buts à vie.

Évoluant aux côtés de J.T. Compher et de Valeri Nichushkin, le joueur de 27 ans a connu des hauts et des bas très récemment, finissant quatre des cinq dernières parties avec un différentiel négatif.

Pour l’ensemble de 2022-2023, il se retrouve avec un dossier de +4.

Autre ancien porte-couleurs du Bleu-Blanc-Rouge, Lars Eller tentera d’aider l’Avalanche qui l’a acquis des Capitals de Washington à la date limite des transactions.

Cependant, la saison a été plus ardue pour le Danois de 33 ans, limité à sept buts et neuf aides pour 16 points en 60 sorties jusqu’à maintenant. Depuis son arrivée à Denver, il a été incapable d’obtenir un seul point en six joutes.

Néanmoins, Eller excelle à l’intérieur du cercle des mises au jeu, où il a eu gain de cause plus 54 % du temps.

S’il maintient la cadence, il conclura la campagne avec le meilleur bilan de sa carrière. Avec le Canadien en 2013-2014, il s’est approché de ce chiffre, remportant 53,22 % de ses confrontations.