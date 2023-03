Classique mondiale: un modèle à suivre

PHOENIX | L’Ontarien Bo Naylor a grandi en ayant pour modèle Russell Martin dans l’uniforme des Blue Jays de Toronto. Le fait de pouvoir le côtoyer dans l’équipe canadienne, à titre de conseiller spécial pour les receveurs, est un grand privilège à ses yeux.

« L’objectif pour moi est de devenir le meilleur joueur de baseball possible et d’avoir un modèle comme lui à mes côtés, c’est une possibilité de prendre une partie de son cerveau, voir les matchs de sa perspective et garder tout ça pour le futur », a indiqué Naylor, membre de l’organisation des Guardians de Cleveland.

Naylor, 23 ans, était encore adolescent quand Martin évoluait pour les Jays. Ses souvenirs se bousculent dans sa tête, mais il se rappelle particulièrement bien le fameux match éliminatoire du 14 octobre 2015 contre les Rangers du Texas. C’est le jour où Jose Bautista a fait son fameux « bat flip ». Naylor, alors âgé de 15 ans, révèle avoir grandement apprécié le rôle du receveur québécois dans cette partie.

« C’est un match qui s’était développé bizarrement, a indiqué Naylor. Je me souviens que Russell avait été malchanceux en lançant sur le bâton d’un frappeur en voulant retourner la balle au monticule. Ç’avait coûté un point aux Blue Jays et on voyait sur son visage son désir de gagner ce match absolument. La réaction de Russell quand Bautista avait réussi le circuit demeure mémorable pour moi. »

L’intelligence de Russell Martin

De manière plus générale, Naylor parle de Martin comme d’une inspiration.

« Je l’ai vu jouer et c’était un possible modèle pour moi, d’autant plus qu’il est un joueur canadien, a expliqué Naylor. Il a été l’un des receveurs les plus intelligents dans le baseball majeur. »

« Je crois qu’à toutes les occasions où je peux lui demander des conseils, je ne dois pas hésiter à le faire et je dois en tirer avantage, a ajouté Naylor, à propos de la présente expérience qu’il partage avec Martin au sein de l’équipe canadienne. La façon dont il dirige les lanceurs et la relation qu’il bâtit avec ceux-ci, c’est exceptionnel. Comme receveur, tu dois être celui en qui les lanceurs ont confiance. »

« Être une bonne présence »

Questionné sur son rôle auprès de Naylor cette semaine, le Québécois a fait preuve d’humilité.

« Je ne veux pas me donner un rôle trop important comme entraîneur, a indiqué Martin. Nous sommes d’abord ici pour gagner des matchs. Tu ne veux pas travailler sur trop de nouvelles choses. Je suis davantage là pour l’aider dans sa routine et répondre à ses questions sur l’autre équipe ou sur nos propres lanceurs. À 23 ans, il manque encore un peu d’expérience. Je veux juste être une bonne présence pour lui. »

« Je vois déjà ce que Bo fait et il a des bonnes actions, a vanté le Québécois. Il reçoit bien la balle. C’est un joueur super athlétique, un peu comme je l’étais derrière le marbre... Il a un très bon coup de bâton aussi. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’on le retrouve régulièrement dans les formations partantes du baseball majeur. »

Connaître l’adversaire

D’un œil extérieur, l’entraîneur des lanceurs Denis Boucher reconnaît l’apport de Martin.

« Ça nous aide certainement d’avoir Russell avec nous, a-t-il fait remarquer à son tour. Il est bon pour nos receveurs comme Naylor. Russ a de l’expérience et il connaît encore plusieurs joueurs adverses qui étaient là au moment où il jouait. »

Bo Naylor évolue dans l’organisation des Guardians de Cleveland, tout comme son grand frère Josh, absent à la Classique mondiale de baseball. À 17 ans, leur jeune frère Myles, très prometteur, pourrait quant à lui être sélectionné au prochain repêchage du baseball majeur, en juillet.

Dans le calepin...

Le lanceur québécois Jesen Therrien, anciennement des Phillies de Philadelphie, poursuit ses démarches afin d’effectuer un retour dans le baseball professionnel. Remis de différentes opérations au bras droit, il a ainsi montré son savoir-faire, lundi matin, dans une séance d’entraînement tenue au Collège de Phoenix, en Arizona. Entraîneur des lanceurs de l’équipe canadienne et recruteur pour les Yankees de New York, Denis Boucher était curieux et est allé le voir à l’œuvre. On parle d’une balle rapide allant de 92 à 94 milles à l’heure, d’une balle glissante et d’une balle cassante. La prochaine étape logique pour Therrien serait d’affronter des frappeurs.

Âgé de seulement 19 ans, le gaucher Mitch Bratt était le partant annoncé pour le Canada, lundi soir, afin d’affronter les gros canons américains. Le lanceur natif de Newmarket, en Ontario, est un espoir des Rangers du Texas. Il a été sélectionné en cinquième ronde au repêchage de 2021.

Cal Quantrill, qui a connu des difficultés pour le Canada contre la Grande-Bretagne, ne sera pas disponible comme lanceur partant pour affronter le Mexique, mercredi. Il pourrait toutefois être envoyé au monticule lors des quarts de finale, si l’équipe canadienne se qualifie.

Rien de mieux que compléter une grosse de journée de travail en partageant un bon hamburger au beurre d’arachides avec les jeunes joueurs de baseball québécois Léo Côté, Alex Dionne, Justin Boisjoly et William Labonté, entre autres, tous en Arizona avec le programme des Dawgs d’Okotoks.