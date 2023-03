De la glace qui ressemble étrangement à du verre!

Un photographe et spécialiste des arts visuels a croqué une magnifique scène aux abords du lac Supérieur au Minnesota, une vidéo sur Instagram qui lui a valu de nombreux éloges.

«J'ai enfin pu voir l'empilement de glace en action ! Un vent de 17 km/h combiné à des fleurs de givre agissant comme des voiles attrapant le vent était suffisant pour faire bouger cette glace nouvellement formée. Je ne suis pas le plus grand fan de «REELS», mais j'ai pensé que ce processus fascinant méritait une vidéo un peu plus longue», explique Paul Johnstone sur son compte Instagram.

Le phénomène naturel capté le 30 janvier dernier a commencé à circuler sur les réseaux sociaux tout récemment.

«Magnifique! Je vis dans la péninsule supérieure et le dégel du lac Supérieur est la raison pour laquelle le printemps est ma saison préférée ici. Les éclats de glace se déplaçant sur l'eau et les bruits de crépitement et d'égouttement lorsque vous vous tenez au bord du lac est unique!», commente une des internautes sous la publication.

Paul Johnstone filme les éclats de glaces depuis plus d’un an et publie son travail sur les réseaux sociaux depuis.