Des faillites bancaires qui font peur aux États-Unis

Les faillites surprises de la Silicon Valley Bank (SVB) et de la Signature Bank de New York ont tellement secoué les bonzes de la Réserve fédérale américaine (Fed) qu’ils vont probablement décaler d’un mois ou plus la prochaine hausse du taux directeur initialement prévue pour la semaine prochaine.

Et qui plus est, la Réserve fédérale américaine, de concert avec la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, et l’Agence fédérale de garantie des dépôts (FDIC), s’est engagée à protéger les dépôts des clients.

Spécialisée dans la dette du capital-risque, la banque californienne SVB se vantait d’avoir pour clients « près de la moitié » des jeunes entreprises technologiques et des sciences connaissant une croissance fulgurante.

Hausses de taux en cause

Son problème ? La SVB a investi la majorité de l’argent des dépôts de ses clients dans des placements à long terme, comme des bons du Trésor de longue durée. Lorsque les taux d’intérêt se sont mis à grimper, la valeur de ses placements obligataires a perdu beaucoup de valeur. Et la banque s’est retrouvée en manque de liquidités.

Quant à la Signature Bank, ce serait également sa grande exposition aux dépôts non assurés, soit 90 % des dépôts, qui aurait entraîné sa déconfiture.

Une prise de conscience

Avec les faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, le monde de la haute finance vient de prendre pleinement conscience des graves dommages financiers qui sont générés par la forte hausse des taux directeurs de la Fed, de la Banque du Canada et des autres banques centrales à travers le monde.

Juguler la panique

Pour éviter que la faillite de la Silicon Valley Bank et celle de la Signature ébranlent davantage le système bancaire américain en semant la panique au sein des épargnants et des investisseurs, la Fed a pris une sage décision en protégeant tous les dépôts des clients des deux banques, et ce, peu importe les montants.

Par contre, les actionnaires de la SVB et de la Signature, eux, vont se ramasser avec de lourdes pertes sur les bras puisque la valeur boursière de celles-ci s’est effondrée.

Question de rassurer davantage le monde bancaire ainsi que leurs investisseurs et leurs clients à la suite de l’effondrement de la SVB, le président américain Joe Biden a tenu à affirmer haut et fort qu’il fera « tout ce qui est nécessaire » pour que les banques américaines restent solides.

« Les Américains, a-t-il dit, peuvent avoir confiance en un système bancaire solide. »

Chute des titres bancaires

La déconfiture de la banque SVB, suivie de celle de la Signature, a entraîné à la baisse tous les titres des banques qui se négocient en Bourse, autant aux États-Unis, au Canada, en Europe qu’ailleurs dans le monde.

Les titres des grandes banques américaines ont reculé de 11 à 13 %. Ceux des banques régionales américaines ont subi des reculs nettement plus marqués, allant jusqu’à 50 % ou plus dans certains cas.

Chez nous, nos titres des grandes banques canadiennes ont réussi jusqu’à présent à limiter les baisses sous les 10 %. Pour le moment du moins.

Rassurez-vous : le système bancaire canadien est reconnu pour sa solidité, sa bonne gouvernance et son renommé encadrement financier.