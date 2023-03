Drame à Amqui: «c’est vraiment épouvantable», se désole Pascal Bérubé

Quelques heures après le drame, le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé était encore sous le choc de l’incident survenu en après-midi à Amqui.

• À lire aussi: Un conducteur heurte délibérément des piétons: deux morts et sept blessés à Amqui

«C’est vraiment épouvantable (...). C’est un drame qui vient perturber une communauté bien paisible qui est fortement ébranlée ce soir», se désole-t-il.

«Je ne veux pas spéculer sur ce qui s’est passé, mais il y a tellement de témoins que je connais qui étaient là, que j’ai une idée assez précise de ce qui s’est passé, et cette personne-là voulait faire du dommage et c’est malheureusement réussi», mentionne le député péquiste.

Au poste de commandant de la Sûreté du Québec (SQ), M. Bérubé a confirmé un lourd bilan.

«Ce que je peux dire jusqu’à maintenant, deux décès, deux blessés dans un état grave, sept personnes sous évaluation, un suspect arrêté et toute une population qui est ébranlée. C’est tellement important comme impact que la compagnie de téléphone nous a dit que le système avait sauté et ils ont été obligés de rajouter du signal.»

Prêt pour aider

Il a rappelé l’importance d’aller chercher de l’aide si vous avez été témoins du drame.

«Ça reste dans la tête ce genre d’événement et je voudrais inviter les personnes qui ont été témoins, ou celles qui vivent de la détresse, à ne pas hésiter à contacter les autorités de la santé. On va faire tout ce qu’il faut et on s’arrangera avec les ressources pour assister la population», explique-t-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

• www.aqps.info

• 1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

• www.jeunessejecoute.ca

• 1 800 668-6868

Tel-jeunes

• www.teljeunes.com

• 1 800 263-2266