Faillite de SVB: la Fed va se pencher sur la supervision et la régulation de la banque

La banque centrale américaine (Fed) a annoncé lundi qu'elle allait se pencher sur les conditions de supervision et de régulation de la banque californienne Silicon Valley Bank (SVB), dont la faillite a provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux.

«Les événements entourant la Silicon Valley Bank exigent une analyse approfondie, transparente et rapide par la Réserve fédérale», a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, cité dans le communiqué.

Les résultats seront publiés le 1er mai.

«Nous devons faire preuve d'humilité et procéder à un examen minutieux et approfondi de la manière dont nous avons supervisé et réglementé cette entreprise, et de ce que nous devrions apprendre de cette expérience», a estimé le vice-président de l'institution chargé de la régulation bancaire, Michael Barr.

La Réserve fédérale est chargée de surveiller, inspecter et examiner certaines institutions financières «pour s'assurer qu'elles se conforment aux règles et réglementations et qu'elles fonctionnent de manière sûre et saine», selon son site internet.

Michael Barr, nommé par Joe Biden au poste clé de vice-président chargé de la surveillance de ce secteur, a rejoint la Fed en juillet dernier.

Il a été l'un des principaux architectes de la loi Dodd-Frank, votée après la crise financière de 2008-2009 pour mieux encadrer l'activité des grandes institutions bancaires américaines.

L'ancien président Donald Trump avait assoupli ces réglementations en 2018.

Une vague de retraits bancaires a provoqué la défaillance de trois banques américaines la semaine dernière, dont SVB, qui ne parvenait plus à faire face aux retraits massifs de ses clients, et a été fermée vendredi par les autorités américaines.

Ces dernières ont annoncé dimanche une série de mesures pour rassurer particuliers et entreprises sur la solidité du système bancaire américain et vont notamment garantir le retrait de l'intégralité des dépôts de SVB.