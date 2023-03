Gagner un Oscar, c'est «surréaliste», croit le Québécois Adrien Morot

Le Québécois Adrien Morot dit avoir vécu un moment «surréaliste» en allant cueillir l’Oscar des meilleurs maquillages et coiffures, dimanche soir, sur la scène du Dolby Theatre de Hollywood.

«Ça n’a jamais été quelque chose d’envisageable pour moi de gagner un Oscar, alors quand t’entends le présentateur dire ton nom, c’est comme si tu perdais contact avec la réalité, a relaté le Montréalais, joint lundi par Le Journal.

«Je me sentais un peu comme dans Il faut sauver le soldat Ryan, quand une bombe explose au début du film, et que tout devient en sourdine.»

Spécialiste en maquillage d’effets spéciaux, Adrien Morot a reçu l’Oscar des meilleurs maquillages et coiffures – avec ses collègues Anne Marie Bradley et Judy Chin – pour son travail dans le film La baleine (The Whale), du réalisateur Darren Aronofsky (Le cygne noir). Le Québécois de 53 ans a conçu le maquillage et les prothèses grossissantes qui ont permis à l’acteur Brendan Fraser de se glisser dans la peau d’un homme pesant plus de 600 livres.

Morot s’est d’ailleurs réjoui de voir Fraser remporter lui aussi un Oscar – celui du meilleur acteur – pour cette performance. Les deux hommes se sont liés d’amitié en travaillant ensemble sur le film.

«J’aurais vraiment été déçu si Brendan n’avait pas gagné, insiste-t-il. S’il y avait juste moi qui avais été récompensé, je crois que ça aurait réduit tout le travail qu’on a fait à quelque chose de technique, au lieu de souligner la performance du comédien qui était intégrale au film. Pour que le film marche, on devait oublier le maquillage. S’il y avait juste le maquillage qui avait été reconnu [par l’Académie des Oscars], je pense qu’on aurait un peu raté notre coup.»

Retour à la réalité

Alors que la plupart des gagnants des Oscars ont fait la fête jusqu’au petit matin au party du magazine Vanity Fair, Adrien Morot a préféré ne pas faire de folies parce qu’il avait des rendez-vous importants tôt le lendemain. Le Québécois réside à Los Angeles depuis deux ans.

«Je suis allé une quinzaine de minutes au Bal des gouverneurs [la réception qui suit les Oscars] et ensuite, je suis retourné tout de suite à la maison, relate-t-il.

«Je dois dire que ç’a été un retour à la réalité assez rapide. Je portais encore mon tuxedo quand j’ai sorti les vidanges en arrivant à la maison après la cérémonie !» a-t-il ajouté en riant.

Adrien Morot en était à sa seconde expérience à la grand-messe du cinéma hollywoodien. Le Montréalais avait déjà obtenu une nomination pour le même Oscar en 2011 pour son travail dans le film Le monde de Barney, dans lequel il avait fait vieillir de 30 ans le personnage campé par l’acteur Paul Giamatti. C’est toutefois The Wolfman qui avait remporté la statuette.