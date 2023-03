Glamping: 5 endroits où dormir dans une yourte au Québec

Les yourtes font partie de la multitude de prêt-à-camper que l’on peut louer au Québec, et ce, depuis de nombreuses années. Ces habitations d’origine mongole permettent de profiter de la nature dans un décor original et elles sont particulièrement conviviales vu leur forme circulaire.

Voici quelques-uns des endroits où il est possible d’en louer dans la province:

Alfred le voisin d’Oscar, Sacré-Coeur, Côte-Nord

Sarah Bergeron-Ouellet

Sur les falaises du fjord du Saguenay, aux portes de la Côte-Nord, Alfred le voisin d’Oscar est un endroit unique. On y trouve quatre yourtes confortablement équipées et décorées avec soin, sur une paisible ferme familiale. Chacune des unités est dotée d’un toit avec dôme transparent et d’un coin-terrasse 100 % intime à l’extérieur, sur les rochers. On les a testées au printemps 2022 et on recommande! Les vues sur le fjord y sont inoubliables.

Sarah Bergeron-Ouellet

• 4 saisons

• À partir de 224 $ par nuit

• www.alfredoscar.com

Ma yourte au coeur des collines, Saint-Calixte, Lanaudière

Courtoisie Ma yourte au coeur des collines

Ce site d’hébergement situé dans la forêt lanaudoise vous promet un séjour en yourte «aussi confortable que dans un chalet quatre saisons», dans un environnement paisible et ressourçant. Les habitations sont tout équipées avec une mezzanine et un dôme vitré et, avis aux intéressés, elles offrent internet haute vitesse pour permettre le télétravail en nature.

Courtoisie Ma yourte au coeur des collines

• 4 saisons

• À partir de 149 $ par nuit

• www.mayourteaucoeurdescollines.com

Borefüge, L’Ange-Gardien, Outaouais

Courtoisie Borefüge

Décor chaleureux, dôme vitré au plafond et équipement de «glamping» complet: voilà ce que propose l’entreprise familiale Borefüge dans ses trois yourtes en pleine nature. Le site offre aussi une tente suspendue, une tente «Prospecteur» et des emplacements de camping. Les activités sur place vont de la randonnée au canot en passant par le traîneau à chiens et la raquette.

Courtoisie Borefüge

• 4 saisons

• À partir de 180 $ par nuit

• www.borefuge.com

Imago Village, Saint-David-de-Falardeau, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les yourtes tout équipées d’Imago Village sont nichées au cœur des monts Valins, près de la station de ski Le Valinouët. Colorées, elles ont des toits en partie transparents par lesquels on peut admirer le ciel ou les flocons. En tout, le site compte une quinzaine de prêt-à-camper (des yourtes et des dômes «Kamook») et offre notamment une yourte-bistro et une yourte-café pour combler les petits creux.

• 4 saisons

• À partir de 150 $ par nuit

• www.imagovillage.com

Yourtes Aux 4 Vents, Carleton-sur-Mer, Gaspésie

Courtoisie Aux 4 Vents

À Carleton-sur-Mer, dans la Baie-des-Chaleurs, ce ne sont pas des yourtes en forêt qui vous attendent, ce sont des yourtes flottantes. Disponibles durant la belle saison, elles se trouvent dans le barachois (la lagune) au cœur du village. Un canot est inclus dans la location, mais il est aussi possible d’utiliser sa propre embarcation pour s’y rendre. Les yourtes, au nombre de deux, proposent un intérieur simple. La plus ancienne d’entre elles accueille les visiteurs depuis 2009.

Courtoisie Aux 4 Vents

• 20 juin au 20 septembre.

• À partir de 199,99 $ par nuit

• www.aux4vents.ca

D’autres idées: