Incursion à «L'hôpital pour ados»

Dans sa nouvelle série documentaire, Vrai s’intéresse au quotidien atypique de huit adolescents qui, malgré leur jeune âge, donnent toute une leçon d’humilité.

Au fil des huit épisodes d’une demi-heure, qui atterriront sur la plateforme à compter de mardi, la série porte un regard intime sur la vie de ces adolescents aux prises avec une condition médicale. Ils sont bien malgré eux confrontés à des remises en question importantes et des défis constants, mais font surtout preuve de résilience et d’une grande force.

L’émission fait inévitablement écho à la fiction Les bracelets rouges, où l’amitié et la famille occupent une place importante dans le cheminement de ces jeunes, âgés de 11 à 15 ans.

PHOTO COURTOISIE VRAI

Un documentaire confrontant, mais pas larmoyant

La série documentaire débute alors que les jeunes sont invités à participer à une retraite fermée d’une fin de semaine, dans un camp de la Montérégie. Ils profitent notamment de cette occasion pour se rencontrer et tisser des liens, mais aussi pour échanger et partager sur leur condition.

À la suite d’une surdité importante, Ema, 15 ans, a fait le choix de recevoir un implant cochléaire. Frédéric, 14 ans, a quant à lui presque perdu sa main dans un accident impliquant une fendeuse à bois. Mila, 13 ans, souffre pour sa part de sclérodermie systémique avec hypertension pulmonaire, une maladie orpheline, alors que Justin, 14 ans, s’est retrouvé paraplégique à la suite d’un accident de trottinette.

PHOTO COURTOISIE VRAI

À 11 ans, Charles-Édouard a pratiquement reçu la moitié de ses 70 traitements de chimiothérapie pour traiter sa tumeur cérébrale bénigne. Marceline, 15 ans, s’inscrit quant à elle sur la liste d’attente pour une greffe de rein, en raison d’une polykystose rénale.

Ann-Lise, 15 ans, souffre d’arthrite juvénile et a vécu des moments très difficiles au cours des dernières années. Justine, 11 ans, doit de son côté vivre avec une trachéotomie depuis la naissance, car elle souffre d’une atrésie de l’œsophage en plus d’avoir une fente laryngée.

«Ce n’est pas le projet le plus facile que j’ai eu à faire», a admis le réalisateur Félix St-Jacques lors d’une entrevue accordée à l’Agence QMI, se rappelant les discussions qu’il a eues avec sa conjointe après ses journées de tournage.

«Pour les parents et l’entourage, c’est un don de soi pas possible», a-t-il ajouté.

«C’était un documentaire qui me confrontait. Je ne suis pas très “human interest”, je ne suis pas du genre à aller chercher la larme. Mais finalement, les jeunes qui ont participé au documentaire sont super “tough” et il y avait l’espoir à travers tout ça qui était le fun, la curiosité, la découverte et l’amour des jeunes», a ensuite souligné le réalisateur.

Pour lui, ce projet «fait réaliser que la santé, c’est la base de tout» et aide à remettre beaucoup de choses en perspective. «C’est un documentaire un peu “feel good” qu’on peut regarder en famille avec ses jeunes», a-t-il ajouté.