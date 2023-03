Tourisme à Québec: la relâche dépasse les attentes

L’industrie touristique de la région de Québec ne pourrait être plus heureuse après deux semaines de relâche scolaire rentables dans les différents secteurs d’activités, alors que plusieurs ont observé des niveaux d’achalandage semblables à la période prépandémique.

« On a eu une moyenne de 25 000 visiteurs par semaine, on n’avait pas vu ça depuis trois ans. La population était vraiment au rendez-vous ! » lance Anne-Sophie Desmeules, relationniste au Musée de la civilisation, qui présentait jusqu’à hier l’exposition Le temps des pharaons.

Du côté du Village Vacances Valcartier, il fallait s’y prendre d’avance pour pouvoir accéder aux différentes activités qui étaient très prisées par les vacanciers, alors que l’hôtel Valcartier affichait complet presque chaque jour.

Photo Didier Debusschère

« On s’attendait à avoir 10 % à 15 % plus de clients que l’an dernier. On a finalement dépassé le 25 % », souligne Sandra Nadeau, vice-présidente communications, marketing et ventes de l’endroit.

« Ce sont des semaines qui font du bien. Les conditions étaient exceptionnelles, on a eu la chance d’avoir 70 cm de neige la semaine dernière et une belle météo cette semaine ! » explique de son côté Isabelle Vallée, porte-parole du Massif de Charlevoix.

Mieux qu’en 2019

Un peu partout dans la région, la réaction du milieu touristique est similaire. Les semaines de relâche n’ont pas été aussi lucratives depuis 2019... et encore !

Photo Didier Debusschère

« On n’a eu aucun break. C’était comme avoir une fin de semaine tous les jours ! » image le directeur général de la rôtisserie Saint-Hubert situé sur la Grande Allée, Stéphane Lapointe.

Dans le milieu hôtelier, même si les établissements n’étaient pas bondés, l’achalandage a tout de même dépassé toutes les attentes.

« On a eu un 70 % de taux d’occupation la semaine dernière [...]. On a dépassé de 9 % le taux d’occupation de la même semaine en 2019 », indique Alupa Clark, directeur général de l’Association hôtelière de la région de Québec.

Plusieurs accidents mortels

Malheureusement, les vacances concordent souvent avec une plus grande circulation sur les routes et dans les sentiers, ce qui mène ultimement à un plus grand nombre d’accidents. Une situation qui ne fait pas exception cette année, alors qu’on recense au moins 11 décès causés par un engin à moteur depuis le 25 février, dont 6 sont liés à la motoneige (voir plus bas).

Le plus récent est survenu samedi soir, lorsque Valérie Paradis, une jeune femme de 34 ans, a perdu la vie après avoir été éjectée de sa motoneige dans un sentier à Mont-Carmel, dans le Kamouraska.

TRISTE BILAN ROUTIER ET EN MOTONEIGE AU QUÉBEC

Décès sur les routes

10 mars : homme de 18 ans, dans une collision, à Sainte-Hélène-de-Bagot, en Montérégie

7 mars : homme de 51 ans, dans un accident de camionnette, à Montréal

5 mars : homme de 61 ans, happé sur son vélo, à Thetford Mines, en Chaudière-Appalaches

28 février : homme de 65 ans, dans une collision, à Saint-Eugène-de-Grantham, dans le Centre-du-Québec

26 février : homme de 21 ans, happé par une voiture, à Montréal

Décès dans les sentiers de motoneige

11 mars : femme de 34 ans, à Mont-Carmel, Bas-Saint-Laurent

10 mars : homme de 63 ans, à Saint-Georges, Chaudière-Appalaches

8 mars : homme de 62 ans, à Mandeville, Lanaudière

27 février : homme de 45 ans, à New Carlisle, en Gaspésie

26 février : homme dans la soixantaine, à Saint-Cuthbert, dans Lanaudière

25 février : homme de 50 ans, à Laterrière, au Saguenay

Source : Selon un décompte effectué par Le Journal