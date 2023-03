Lehkonen et l’Avalanche trop forts pour le Canadien

Le Canadien de Montréal n’a jamais été dans le coup face à l’Avalanche du Colorado lundi soir, au Centre Bell.

Les visiteurs ont déjoué le gardien Jake Allen trois fois dans les 10 premières minutes de jeu et l’ont finalement emporté au compte de 8 à 4.

Martin Chevalier / JdeM

Le moment du match est cependant survenu quelques instants après les trois réussites rapprochées des «Avs», mais avant la fin du premier engagement. Après avoir vu le Canadien l’honorer dans une vidéo, Artturi Lehkonen a touché la cible contre son ancienne équipe. La foule l’a chaudement applaudi, comme dans le temps qu’il faisait mouche dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.

C’était le deuxième du match de Lehkonen, mais son premier filet avait d’abord été attribué au défenseur Logan O’Connor. La Ligue nationale a fait la correction pendant la pause suivant la première période. Le Finlandais de 27 ans a ainsi franchi le cap des 20 buts cette saison et des 100 réussites en carrière.

Lehkonen n’a toutefois pas été en mesure de finir le match, après s’être blessé au haut du corps pendant le deuxième tiers.

Martin Chevalier / JdeM

Les autres patineurs de l’Avalanche à avoir déjoué Allen ont été Bowan Byram, Matt Nieto, Mikko Rantanen et J.T. Compher. Le vétéran du Canadien a été remplacé par Samuel Montembeault en deuxième période, après avoir cédé six fois sur neuf tirs. Le gardien québécois a pour sa part été déjoué par Nathan MacKinnon et Valeri Nichushkin. Il a fait face à 18 lancers.

Martin Chevalier / JdeM

Les buts de la Sainte-Flanelle sont venus des bâtons de Josh Anderson, Denis Gurianov, Chris Wideman et Mike Matheson. Par ailleurs, l’attaquant Rem Pitlick s’est blessé en première période et n’est pas revenu au jeu par la suite.

Les joueurs du CH n’auront pas trop le temps de s’en faire avec ce revers, puisqu’ils doivent prendre l’avion pour se rendre à Pittsburgh, où le Tricolore affrontera les Penguins mardi soir. Il s’agira du premier d’une série de trois matchs sur la route pour la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis.