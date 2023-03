Le nom «Aliassime» aux côtés de ceux de John McEnroe et Justine Henin

Après John McEnroe aux États-Unis, Justin Henin en Belgique ou Jo-Wilfried Tsonga en France, voilà que le nom « Aliassime » sera à son tour accolé à un programme national de formation de futurs champions de tennis.

La « Team BNP Paribas Jeunes Talents Aliassime » a été officiellement lancée le week-end dernier au tournoi d'Indian Wells, où Félix Auger-Aliassime est en action. Comme c'est le cas ailleurs dans le monde, le programme chapeauté par la banque française BNP Paribas soutiendra financièrement de jeunes joueurs de tennis afin qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel.

Le programme canadien comptera 12 garçons et filles âgés de 11 à 14 ans parmi les élèves les plus talentueux qui sont présentement inscrits à l'Académie Aliassime, située au Club Avantage de Québec.

Ce partenariat rend fier Sam Aliassime, le père de Félix. L'entraîneur avait déjà évoqué l'an dernier, lorsque son fils venait de remporter son premier titre à Rotterdam. « C'est un moment que l'on attendait depuis longtemps », a-t-il souligné depuis Indian Wells, lundi.

« Ce projet permettra de continuer aux jeunes de travailler avec leurs entraîneurs, grâce au soutien de la banque », a expliqué M. Aliassime.

Une première tournée en Afrique

Mais ce n'est que l'un des nombreux volets du partenariat, a ajouté l'homme de tennis. « Ça donne aussi la chance aux jeunes de voyager à travers le monde afin de participer à des tournois, ce qui, pour des enfants qui viennent de milieux moins fortunés, n'est pas évident. »

Et il y aura également « un volet éducatif », a mentionné Sam Aliassime, qui remercie la banque pour son engagement. « On ne veut pas seulement leur enseigner le coup droit, le revers ou à voyager. On va leur donner des cours sur le dopage, le savoir-vivre, un peu de cours de langues, a-t-il énuméré. C'est vraiment quelque chose de très large. »

Memories made 😁



Participants in the @BNPPamericas Young Talents Teams shared the court with legendary McEnroe brothers and Felix Auger-Aliassime.#TennisParadise pic.twitter.com/VTSerQffEM — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 12, 2023

« Car, comme je le dis souvent, il y a une chance sur 3000 de développer un champion de tennis, a poursuivi M. Aliassime. C'est pour ça que l'on veut toucher à plusieurs aspects, dont l'éducation. On veut aussi leur donner la chance d'atteindre leur plein potentiel. On veut des jeunes qui ont, dans leurs valeurs, le travail et l'engagement. »

Pour prendre part au projet, les participants devront rejoindre l'Académie Aliassime. Mais la porte du propriétaire est ouverte à tous les Canadiens qui voudront éventuellement y participer.

Trois des premiers jeunes qui participeront à cette initiative ont déjà été sélectionnés. Ils feront d'ailleurs un voyage à Abidjan, en Côte-d'Ivoire, dès le mois d'avril, où ils prendront part à un camp de tennis d'une semaine, avant de prendre part à deux tournois juniors ITF.

Inspirés par Indian Wells

Quelques jeunes participants ont aussi fait le voyage jusqu'à Indian Wells avec Sam Aliassime, où ils ont notamment pu jouer au tennis avec l'ancien numéro 1 mondial McEnroe dans les derniers jours.

Ce voyage est également important aux yeux du père de Félix. C'est qu'il y a cinq ans, il avait le déplacement vers la Californie en compagnie de Gabriel Diallo, qui était alors son protégé et qui est passé chez les professionnels à la fin de la dernière année, après avoir joué sur le circuit universitaire américain.

« Ça ravive des souvenirs! a lancé M. Aliassime. Je voulais que Gabriel puisse voir des pros à l'oeuvre. Et ces jeunes, qui ont à leur tour la chance de voir les professionnels, j'espère que ça les incitera à être rendus au même endroit que Gabriel dans cinq ans, ou même encore plus loin. »