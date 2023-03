1- Le talent de l'Avalanche a parlé contre le Canadien

Il faut dire les choses comme elles sont. L’Avalanche était dans une ligue à part contre le Canadien. Le Tricolore a affronté une tempête à laquelle il n’a pas été en mesure de survivre. Quatre buts en 13 minutes en première période et le match était scellé. Ce n’est pas un déshonneur de perdre contre le Colorado qui se bat pour une place en séries. En même temps, les amateurs se rendent compte qu'il reste encore beaucoup de travail avant d'avoir une équipe aspirante aux grands honneurs.

Getty Images via AFP

2-Artturi Lehkonen s’est amusé contre son ancienne équipe

C’était le retour du Finlandais à Montréal. Celui-ci s’est bien amusé contre son ancienne équipe avant de se blesser au haut du corps en deuxième période. Il a vraiment trouvé sa place dans la LNH avec l’Avalanche. Il connaît sa meilleure saison en carrière avec 49 points en 62 matchs. On a eu droit à un beau moment lorsqu’il a été présenté à la foule du Centre Bell.

Martin Chevalier / JdeM

3-Une défense avec beaucoup de vitesse

La défensive de l’Avalanche fait peur avec les Cale Makar, Bowen Byram, Devin Toews et Samuel Girard. Ça patine sur un méchant temps. C’est sans aucun doute le top 4 le plus mobile de la LNH. Byram a réussi un superbe but avec une montée spectaculaire dans la victoire. Quant à Makar, il est un joueur tellement agréable à voir jouer.

Martin Chevalier / JdeM

4-MacKinnon : un joueur d’exception

Il est un joueur étoile dans la LNH et c’est rare qu’il connaît de mauvaises présences sur la glace durant un match. Même si le pointage était de 6-2 pour l’Avalanche, il jouait avec la même intensité. Il a réussi un but «cinq étoiles» alors qu’il a fait mal paraître Johnathan Kovacevic avant de battre Samuel Montembeault avec un beau tir dans la partie supérieure. De la poésie sur glace.

Getty Images via AFP

5-Allen n’est pas le seul à blâmer

On peut lancer des roches en direction de Jake Allen, mais ses coéquipiers ont connu un très mauvais début de match. Il a été laissé à lui-même devant les attaquants de l’Avalanche qui étourdissaient les défenseurs de son équipe. Josh Anderson a été le meilleur joueur du Canadien alors qu’il s’est impliqué physiquement tout en finissant le match avec un but et une passe.