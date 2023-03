Le temps des sucres

Photos fournies par cité agricole

Depuis le week-end, et pour une deuxième année consécutive, la Cité Agricole propose aux familles une aventure gourmande et festive à l’occasion du temps des sucres. Tous les week-ends, jusqu’au 23 avril, la salle à manger de la ferme de Saint-Augustin-de-Desmaures prend des airs de fêtes pour rassembler tous et toutes autour de festins à la fois authentiques et raffinés. À raison de deux services par jour les samedis et dimanches, à 10 h 30 et à 13 h, la Cabane festive propose une expérience gourmande sur réservation, comprenant un copieux repas animé dans une ambiance traditionnelle réinventée. La Cité Agricole compte sur le savoir-faire de son chef associé Sébastien Labrie-Lacroix pour revisiter avec doigté le traditionnel menu des sucres. https://citeagricole.com/ pour plus de détails.

De retour après 3 ans

Photos d'archives

À l’occasion de la Saint-Patrick (fête des Irlandais), citoyens et touristes pourront retrouver le traditionnel défilé dans les rues du Vieux-Québec le samedi 25 mars, dès 14 h, avec départ au coin des rues Cartier et Fraser, en passant par la Grande Allée et la rue Saint-Louis, jusqu’au Château Frontenac. Quatre (4) célèbres groupes de cornemuses et de percussions de New York, de Boston, de Chicago et de Toronto seront du Défilé sans oublier l’unité d’apparat du Service de police de la Ville de Québec et le 78th Fraser Highlanders. M. Joe Lonergan (photo), né à Québec de racines irlandaises, agira à titre de Grand Marshall de ce 11e Défilé de la Saint-Patrick. Auparavant une série de festivités entourant la fête se tiendront dans le quartier Montcalm et le secteur du Vieux-Québec au cours de la semaine du 20 au 26 mars. Renseignements : https://qcpatrick.com/.

Quelle retraite !

Photo fournie par une complice

Bien qu’il soit à la retraite depuis le 31 décembre 2019, après 38 ans de pratique comme médecin, chirurgien et dentiste vétérinaire, Richard Lacroix (photo) demeure tout aussi actif, je dirais même hyperactif, bien qu’il célèbre aujourd’hui son 65e anniversaire de naissance. À preuve, après une consultation de son agenda personnel, j’ai pu apprendre qu’en 2022 il a joué 213 rondes de golf et 87 parties de hockey, a effectué 112 plongées sous-marines (dont 83 en 28 jours aux Philippines en décembre), a parcouru 2500 km en vélo, a disputé 28 parties de tennis, a effectué 24 sorties en mer pour faire du kitesurf, sans compter des ascensions de montagnes, un nombre indéterminé de sorties en kayak, en ski de fond et en raquettes. Tout cela avant son 65e anniversaire aujourd’hui. Mis à part le hockey et le kitesurf, sa compréhensive conjointe Patricia Fournier (sur la photo) l’a accompagné dans la majorité de ses activités. 65 ans, l’âge de la retraite ? Pas pour le Roi Richard !!! Bonne fête le King !

Anniversaires

Photo d'archives, AFP

Mikaela Shiffrin (photo), skieuse américaine, double championne olympique, septuple championne du monde, seule skieuse de l’histoire à compter quatre titres mondiaux gagnés d’affilée dans une discipline, quintuple gagnante du classement général de la Coupe du monde et la skieuse la plus titrée de tous les temps avec 86 victoires, 28 ans... Martin Villeneuve, cinéaste québécois, notamment connu pour Les 12 travaux d’Imelda (2022), 45 ans... Adam Clayton, bassiste du groupe U2, 63 ans... Claude Lavoie, retraité sportif de la radio depuis des lunes et ex-fin connaisseur des pools de hockey, 66 ans... Guy Kéroack, alias guybleu, 76 ans... Neil Sedaka, compositeur et chanteur, 84 ans.

Disparus

Photo d'archives

Le 13 mars 2022 : William Hurt (photo), 71 ans, acteur américain et légende d’Hollywood candidat à l’Oscar du meilleur acteur à trois reprises. Il l’a remporté en 1986 pour le rôle du détenu homosexuel dans Le Baiser de la femme-araignée... 2021 : Marvin Hagler, 66 ans, boxeur américain, champion incontesté des poids moyens entre 1980 et 1987... 2020 : Louise Robic, 85 ans, ex-ministre provinciale, présidente du Parti libéral du Québec... 2017 : Denis Champoux, 77 ans, guitariste et chanteur, l’un des fondateurs des Mégatones à la fin de l’année 1961... 2016 : Ken Broderick, 74 ans, gardien de but qui a brièvement joué pour les Nordiques en 1977-1978 (AMH)... 2015 : Normand Beauchamp, 72 ans, ancien copropriétaire de Radiomutuel... 2013 : Bernard Roy, 73 ans, avocat spécialiste du droit civil, commercial et administratif... 2011 : Richard Martin, 59 ans, l’ancien ailier gauche des Sabres de Buffalo... 2010 : Jean Ferrat, 79 ans, un des derniers géants de la chanson française... 2008 : Louis F. Larivière, 65 ans, cofondateur de l’agence Cossette Communication en 1972 et de la compagnie aérienne Maestro... 2008 : René Soulard, boulanger, père de Jean Soulard.