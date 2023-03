Ma mère mon enfer

Ma mère est une femme qui a toujours été dépendante de mon père et de moi. À deux, la tâche était faisable, mais comme mon père est décédé au début de la COVID, ma mère a rejeté toutes ses attentes sur moi. Mon chum qui en avait assez de se priver de ma présence à cause de ses innombrables demandes, sans parler de la manière dégradante qu’elle avait de le traiter, a décidé de me quitter.

Ayant obtenu ce qu’elle souhaitait, soit de m’avoir à elle en entier, elle occupe maintenant tout le terrain de ma vie. Je suis à peine rentré du travail qu’elle appelle pour vérifier comment je suis, mais surtout pour me raconter ce qui n’a pas bien été dans sa journée et ce que je pourrais faire pour améliorer sa vie.

Elle occupe mes week-ends de la première à la dernière minute : pour l’aider à faire ses courses, l’accompagner au cinéma, aller réparer quelque chose qui ne fonctionne pas chez elle, ou encore me forcer à l’inviter à manger chez moi.

Je cède pour ne pas me buter à un mur de questions aussi interminable qu’indiscret. Qu’est-ce que je pourrais faire pour qu’elle comprenne que j’ai besoin de liberté ? Besoin d’avoir une vie à moi ? Besoin de rencontrer un nouvel amoureux si je ne veux pas me retrouver tout seul à 50 ans pour être passé à côté de ma vie ?

35 ans et piégé

Vous êtes piégé parce que vous vous laissez faire, parce que vous n’exprimez pas vos besoins, parce que vous laissez votre mère vous sucer le sang sans réagir, sans jamais lui dire clairement que ça ne fait pas votre affaire.

C’est certain qu’avec ce genre de personne le dialogue n’est pas facile. Mais avec une mère qui préfère le monologue, vous n’avez d’autre choix que de prendre le taureau par les cornes pour exposer votre réalité à vous, sinon vous allez crever dans votre coin tant elle vous étouffera avec ses demandes.

Si vous voulez réellement une vie personnelle, il va falloir organiser vos flûtes en conséquence. Et pour ça, il sera nécessaire de bousculer votre mère pour qu’elle accepte de vous écouter et de vous laisser votre liberté. Sauf qu’une telle opération a peu de chance de se réaliser sans vous la mettre à dos pour un moment. Serez-vous capable de vivre avec ça ?