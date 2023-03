Le titre de cette chronique renvoie à la série télé qui roule sur Club illico depuis le 9 février 2023. Elle est chargée en émotions et en action...

Elle porte sur l’épouvantable tragédie humaine survenue au centre de la paisible ville de Lac-Mégantic, en Estrie, la nuit du 5 au 6 juillet 2013.

Dix ans plus tard, le souvenir effrayant du déraillement d’un train infernal de soixante-douze wagons remplis de pétrole brut, provoquant le plus grand déversement pétrolier terrestre de l’histoire en Amérique du Nord, est encore vif dans nos esprits.

Visible depuis l’espace, le brasier apocalyptique qui en émana cette nuit-là fit quarante-sept morts...

Certes, il est important que les tragédies réelles, comme celle de Lac-Mégantic, soient commémorées et que leur mémoire soit préservée ; mais l’exercice peut parfois s’avérer périlleux quand vient le temps de l’adaptation cinématographique ou télévisuelle.

L’adaptation

Dix ans après cette tragédie, grand était le risque de s’aventurer dans l’adaptation télévisuelle de ce moment de notre histoire sans trahir la réalité du poids des pertes, celle des peines et des souffrances...

Il fallait avoir du cœur, au sens littéral et dans toutes les déclinaisons, pour témoigner fidèlement du courage, de l’esprit de solidarité, de l’espoir et de la résilience des Méganticois.

Ainsi, il y avait effectivement plus de potentiel pour une série télévisée que pour un film de fournir une représentation plus approfondie et sensible de cette tragédie humaine et de ses conséquences.

Une série télé permet de se concentrer sur les différentes perspectives des personnages impliquées : les victimes, les survivants, les familles et amis des victimes, les pompiers volontaires, les travailleurs ferroviaires, les secouristes, etc.

Cela aura permis à l’auteur, au réalisateur et à leurs interprètes d’explorer les différents enjeux et les défis auxquels une diversité de Méganticois a été confrontée dans l’expérience et la gestion de cette épouvantable tragédie.

L’empathie

Visionner Mégantic est ou sera probablement une expérience émotionnelle difficile pour certains d’entre nous... C’est tout à fait normal.

En effet, il est aisé de comprendre que les tragédies réelles, en particulier celles qui ont causé des pertes humaines, soient difficiles à regarder.

Cependant, j’ai beaucoup apprécié la qualité du scénario, celle de la réalisation, la performance des interprètes, ainsi que la musique de la série... C’est une production de haute qualité.

Traiter de manière aussi sensible et respectueuse un sujet aussi délicat, et être capable de représenter avec tant de justesse les émotions complexes et les souffrances des personnes touchées par la tragédie, c’est de l’empathie dans toute sa dimension...

On s’identifie aisément aux personnages et on se sent investi dans leur histoire. C’est ce qui fait dire que les arts visuels aident à sensibiliser le public à toutes sortes de crises ou à des événements aussi tragiques que celui de Lac-Mégantic.

Toutefois, bien que la série Mégantic soit touchante et bien réalisée, l’absence d’un épisode portant sur le personnage de Colette Roy Laroche, la mairesse de Lac-Mégantic de l’époque, est regrettable. Sa contribution fut exceptionnelle dans la trame de l’après-tragédie.

Cela aurait permis de montrer la dimension humaine de la gestion des autorités dans cette histoire tragique.