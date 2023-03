Mesquinerie parentale au soccer

Lors de la dernière Coupe du monde, le temps de jeu limité du jeune Gio Reyna avec l’équipe américaine a déclenché une saga dont personne ne pouvait anticiper l’ampleur et qui a finalement connu son dénouement lundi.

Pour comprendre, il faut d’abord savoir que l’entraîneur-chef de l’équipe des États-Unis lors du tournoi, Gregg Berhalter, était un bon ami des parents du jeune Reyna, dont le père est Claudio Reyna, un ancien joueur.

Tout ça nous amène donc au 11 décembre dernier alors que Claudio et sa conjointe Danielle discutent au téléphone avec le directeur sportif de la fédération américaine de soccer, Earnie Stewart.

Le couple lui confie que Gregg Berhalter a été impliqué dans un incident de violence conjugale avec sa conjointe de l’époque, Rosalind Santana. Celle-ci porte depuis plus de vingt ans le nom de Rosalind Berhalter et est l’épouse de Gregg.

Cette révélation a déclenché la tenue d’une enquête menée par le cabinet d'avocats Alston & Bird et dont on a connu les conclusions dans un rapport rendu public lundi. Celle-ci blanchit Berhalter et lève le voile sur le côté sombre de la famille Reyna.

Incident

Reculons donc la cassette de 30 ans pour remonter en 1992 alors que Gregg Berhalter est un étudiant de première année à l’Université de la Caroline du Nord où il joue aussi au soccer pour les Tar Heels, l’équipe de l’école. Lors d'une soirée bien arrosée, il a une dispute avec sa copine.

Avant même l’ouverture de l’enquête, Berhalter a lui-même dévoilé les détails de l’incident dans un exercice transparence fort louable.

Dans le rapport déposé par Alston & Bird, on retrouve une version qui concorde avec celle exposée par Berhalter en janvier dernier.

«Le couple est dans un bar et les consommations s’accumulent quand il commence à se disputer. Ils quittent ensuite l’établissement et la dispute se poursuit. Une fois dehors, Mme Berhalter frappe M. Berhalter au visage, il l’a poussé, elle tombe au sol et il lui donne deux coups de pied», lit-on dans le rapport.

Berhalter est ensuite cloué au sol par des passants. Il reconnaît rapidement son erreur, admet ce qu’il a fait à son entraîneur, il va chercher de l’aide psychologique et le couple se réconcilie sept mois plus tard.

AFP

Intimidation

Le rapport blanchit donc Berhalter et même si les Reyna s'en tirent eux aussi sans blâme, le rapport révèle la tendance qu’a Claudio Reyna à s’ingérer dans les affaires de la fédération américaine quand les choses ne fonctionnent pas à son goût surtout quand il est question de ses enfants.

Selon une personne qui n’a pas été identifiée dans le rapport, son comportement est décrit comme «inapproprié», «intimidant» et «mesquin».

Tout a commencé en 2016 alors que son fils Gio, qui est aujourd’hui un membre du Borussia Dortmund, faisait partie des équipes jeunesses de la fédération et évoluait au sein de l’académie du New York City FC.

Claudio Reyna s’est d’abord plaint de la présence d’une femme au sein d’un quatuor d’arbitres. «Est-ce qu’on peut être sérieux et avoir un homme pour arbitrer un match comme celui-ci», écrit-il dans un courriel. Il se plaint aussi de l’entraîneur de l’équipe des moins de 17 ans, Raphaël Wicky. «C’est le pire des entraîneurs», écrit-il alors.

«Quand les choses ne vont pas bien pour Gio, les Reyna se retournent et passent en mode attaque», a expliqué Greg Berhalter aux enquêteurs qui ont mené le dossier. Il parle alors d’un couple d’amis dont il connaît bien le modus operandi.

Point de bascule

Retour en décembre 2022. Même si les Reyna sont insatisfaits du temps de jeu de leur fils au Qatar, tout semble être rentré dans l’ordre après l’élimination des Américains en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Sur le chemin du retour, Gregg Berhalter fait un arrêt à New York pour participer à un sommet du HOW Institute for Society. Lors d’une causerie qu’il croit être informelle, il raconte l’histoire d’un joueur qu’il a failli renvoyer à la maison pendant la Coupe du monde en raison de son comportement. Il ne nomme aucun nom, mais quelques heures plus tard, on confirme qu’il s’agit de Reyna. On est alors le 11 décembre.

Dans le rapport, on apprendre qu’à la suite de ces propos, Claudio Reyna a envoyé une série de textos à Earnie Stewart et que le couple Reyna a ensuite eu une conversation téléphonique d’une heure avec Stewart dans laquelle il révèle l’incident de 1992.

Stewart a immédiatement fait part des allégations à la fédération américaine de soccer qui a ensuite déclenché l’enquête menée par Alston & Bird.

Avenir compromis

Le comportement du couple Reyna, qui n’est sans doute plus ami de la famille Berhalter, a certainement compromis la carrière de Gregg.

Son contrat le liant avec l’équipe nationale masculine est arrivé à échéance le 31 décembre dernier et il était pressenti pour mener l’équipe jusqu’à la Coupe du monde de 2026 qui sera présentée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La fédération a indiqué qu’il faisait toujours partie des candidats puisqu'il n'a pas retenu d'information concernant l'incident survenu en 1992. Entre-temps, Earnie Stewart, qui l’avait embauché en 2018, a pris le chemin des Pays-Bas où il a accepté un poste avec le PSV Eindhoven.

Dans un communiqué émis lundi, la fédération a indiqué que le processus d’embauche pour remplacer Stewart comme directeur sportif était en cours.

La carrière de Gregg Berhalter est donc en suspens. Du moins pour le moment.