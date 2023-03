Nouvelle très inquiétante pour les Hurricanes

Les Hurricanes de la Caroline ont annoncé lundi que l’attaquant Andrei Svechnikov sera absent des patinoires pour une période de temps indéterminée.

Le Russe de 22 ans souffre d’une blessure à son genou droit. Il s’est fait mal pendant l’affrontement de samedi dernier contre les Golden Knights de Vegas.

«Andrew a fait une résonnance magnétique pendant l’après-midi de lundi et a eu une consultation avec les médecins de l’équipe, a indiqué le directeur général Don Waddell, dans un communiqué. Dans un souci d'exhaustivité, nous continuons à recueillir des informations avec Andrei, et ce, dans le but de prendre la meilleure décision pour sa santé. Nous fournirons de plus amples informations après qu'une décision aura été prise.»

Selon le réseau Sportsnet, les «Canes» espèrent que leur patineur n’a pas subi une grave déchirure ligamentaire qui mettrait à sa saison 2022-2023.

Svechnikov partage le deuxième rang des pointeurs des Hurricanes avec Sebastian Aho. Le blessé a touché la cible 23 fois et fourni 32 mentions d’aide pour 55 points en 64 parties.