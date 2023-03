«On a laissé Jake tout seul» –David Savard

Le Canadien a connu un mauvais début de match en accordant quatre buts sans réplique. Un déficit qu’il n’a jamais pu combler par la suite.

Photo Martin Chevalier

« On a laissé Jake [Allen] tout seul. Ce n’est aucunement de sa faute. C’est nous qui avons mal joué devant lui. On n’a pas exécuté et c’est inacceptable. »

– David Savard

L’Avalanche a démontré qu’elle était une équipe supérieure au Canadien. Les champions de la coupe Stanley ont un style de jeu qui ne pardonne pas.

Photo Martin Chevalier

« Ils ont capitalisé sur toutes nos erreurs. Nous n’avons pas été efficaces dans notre zone défensive et ils en ont profité. Ils ont cinq joueurs constamment en mouvement. Cela a créé beaucoup de confusion. »

– Nick Suzuki

Malgré la défaite, Martin St-Louis a aimé la combativité de son équipe en dépit du pointage au tableau indicateur.

Photo Martin Chevalier

« On s’est battus. Ils sont sortis forts. On a manqué d’exécution en partant. C’est une des rares périodes récemment qui arrive de même pour nous, tu vois pourquoi cette équipe a gagné la coupe l’an passé. Il faut leur donner du crédit. »

– Martin St-Louis