Oscars 2023: Denis Villeneuve à la grande fête de Vanity Fair

Le réalisateur québécois Denis Villeneuve a foulé le tapis rouge (bleu!) de la grande fête glamour organisée par Vanity Fair après la cérémonie des Oscars dimanche soir.

En compagnie de sa conjointe Tanya Lapointe, Denis Villeuve a pris la pause aux côtés des autres célébrités invitées au très couru « afterparty » des Oscars organisé par le magazine Vanity Fair. On ignore si le réalisateur de Dune se trouvait dans l’assistance pendant le gala, mais on a pu trouver une photo de lui à l’entrée, et une autre derrière les murs sélects de cette grande fête de fin de soirée, sur les réseaux sociaux.

Sur la photo partagée sur le compte Instagram de Tanya Lapointe, on peut voir le scénariste de 55 ans et son amoureuse vêtus de noir et de pièces signées Yves Saint-Laurent. La productrice, directrice et autrice a profité de cette publication pour remercier l’équipe d’Yves Saint-Laurent ainsi que les stylistes et maquilleurs de leur « avoir permis d’être à leur meilleur. »

Photo tirée d'Instagram

La seconde photo fait partie des publications éphémères (stories) de l’actrice américaine Olivia Wilde. On y voit Denis Villeneuve et une autre femme en compagnie de la vedette du film Don’t Worry Darling.

L’actrice a commenté, de manière comique : « La fois où j’ai rencontré Denis Villeneuve et que j’ai réalisé que je ne portais qu’un soutien-gorge », faisant référence à sa robe révélant un mini-haut en cuir noir.

L’actrice de 39 ans semblait donc à la fois honorée de rencontrer le réalisateur de Premier Contact et de Blade Runner 2049 et gênée d’être si peu vêtue pour l’occasion.