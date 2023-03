Québec injecte 6 M$ dans l’entreprise de borne FLO

Le gouvernement québécois accorde une subvention de 6 millions de dollars dans FLO pour une nouvelle génération de bornes de recharge rapide de grande puissance.

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, en ont fait l’annonce ce matin, en présence du PDG de FLO, Louis Tremblay.

Photo courtoisie, Groupe CNW/FLO

« Notre gouvernement s’est engagé à mener la transition énergétique et à développer les secteurs stratégiques du Québec», a indiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie par communiqué.

« Notre appui à FLO s’inscrit dans le Plan pour une économie verte 2030, en ce qui a trait au développement de produits innovants dans l’industrie des véhicules électriques», a ajouté Benoit Charette, ministre de l’Environnement.

Le 6 millions de dollars de Québec s’inscrit dans un projet de près de 24 millions de dollars de bornes de nouvelle génération de FLO.

Photo Francis Halin

Pluie de nouveaux emplois

Lundi, Le Journal publiait un dossier qui donne un avant-goût des emplois qui seront créés avec la transition énergétique.

D’ici 2030, plus de 71 194 emplois en génie ou mécanique, comme ingénieur électricien, seront prisés, selon une étude récente d’EnviroCompétences.

Ingénieurs électriques, électriciens, mécaniciens... l’électrification de l’économie sera payante pour les Québécois qui feront le saut dans ces secteurs d’avenir.