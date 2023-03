Québec solidaire se dirige vers une victoire dans Saint-Henri–Sainte-Anne

Québec solidaire a raflé le château fort libéral de Saint-Henri–Sainte-Anne, lundi soir, après une bataille moins serrée que prévu.

Le solidaire Guillaume Cliche-Rivard l’a emporté avec 44% des voix, loin devant le libéral Christopher Baenninger qui avait un peu plus de 29% des suffrages, au moment d’écrire ces lignes.

Les libéraux détenaient cette circonscription depuis sa création en 1994, mais cette forteresse n’a pas tenu le coup face aux salves des solidaires.

C’est une tuile de plus pour le Parti libéral, qui vit de sombres jours depuis plusieurs mois. Après une défaite historique aux élections générales et le départ fracassant de Dominique Anglade, les libéraux espéraient au moins conserver cette circonscription.

«On prend acte du résultat, c’est la démocratie», a déclaré le chef par intérim du PLQ, Marc Tanguay, aux côtés de son candidat qui avait la mine basse.

«On a pu constater sur le terrain que nous avons, au PLQ, une pertinence qui a été confirmée», a-t-il affirmé. «Notre ADN ne changera pas, et nous allons poursuivre le travail».

«Message d’espoir»

Guillaume Cliche Rivard devient le 12e député de QS et succède ainsi à Dominique Anglade, dont la démission le 1er décembre dernier avait laissé ce comté vacant.

À son entrée au rassemblement de QS, l’avocat spécialisé en immigration était exalté. «On a tout donné, et on n’a jamais arrêté le travail. Le message solidaire a percolé, et ça a donné ce résultat», a-t-il déclaré, aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois, qui avait le sourire fendu jusqu’aux oreilles.

Selon Gabriel Nadeau-Dubois, ce résultat est «un message d’espoir pour tous les Québécois qui ne se reconnaissent pas dans François Legault.»

Les électeurs de Saint-Henri-Sainte-Anne se sont prononcés «contre la politique de division et de pointage du doigt» du gouvernement caquiste, a-t-il lancé dans un discours où il s’est réjoui de l’arrivée d’un nouveau député «progressiste et indépendantiste» à l’Assemblée nationale.

Fébrilité

Dès le dévoilement des premiers résultats donnant l’avance à M. Cliche-Rivard, il y avait de la fébrilité dans l’air à la brasserie Brasseur du monde à Montréal, où étaient rassemblés les militants de Québec solidaire.

Si certains redoutaient que le candidat libéral ne leur réserve des surprises, l’écart avec son rival solidaire s’est plutôt creusé, au grand étonnement des militants.

« Je m’attendais à ce que ce soit vraiment plus serré », a lâché un militant solidaire Sheng Ming Gu.

Le PQ devance la CAQ

Autre fait significatif, le Parti québécois a terminé au troisième rang avec plus de 11% des voix. La candidate péquiste Andréanne Fiola devance ainsi le caquiste Victor Pelletier, qui a obtenu 9% des votes. Quant aux conservateurs, ils n’ont obtenu que 2,6% des suffrages.