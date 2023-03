Repêchage: cinq joueurs qui pourraient intéresser le CH à l’extérieur du top 4

Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlsson et Matvei Michkov: ces attaquants sont reconnus presque unanimement comme les quatre meilleurs joueurs disponibles au prochain encan de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Grâce à la victoire de 5 à 4 des Coyotes de l’Arizona face au Wild du Minnesota, dimanche, le Canadien de Montréal a effectué un retour dans le top 5 des pires formations du circuit Bettman.

Si les résultats de la loterie respectaient l’ordre du classement général, l’état-major montréalais détiendrait ainsi la cinquième sélection au total et pourrait se retrouver devant un beau dilemme.

Voici cinq joueurs qui devraient piquer la curiosité de Kent Hughes, Jeff Gorton, Martin Lapointe, Nick Bobrov et du reste des dirigeants du Tricolore.

- Will Smith, attaquant

Évoluant au sein du programme de développement américain, ce joueur de centre natif du Massachusetts ne manque pas d’outils dans son coffre. Reconnu pour ses talents de fabricant de jeu et son excellent coup de patin, Smith a amassé 95 points en 47 duels avec l’équipe américaine des moins de 18 ans. À l’instar de Fantilli, qui devrait être choisi quelques rangs avant lui, il s’est déjà engagé en vue de la prochaine campagne, qu’il disputera avec Boston College dans la conférence Hockey East de la NCAA. On est toutefois en droit de se demander si ses similarités avec le capitaine du CH — tout comme Nick Suzuki, il est un joueur de centre droitier doté d’un modeste gabarit — pourraient convaincre le Tricolore de regarder ailleurs.

- David Reinbacher, défenseur

Presque chaque saison, dans le circuit Bettman, les défenseurs sont sous-estimés au sein des «mock drafts» et souvent sélectionnés bien plus hâtivement que prévu. Même si le prochain repêchage est caractérisé par un impressionnant influx de talent offensif, ne soyez pas surpris si plusieurs arrières sont choisis dans le top 10. Reinbacher, défenseur droitier, a été le général de l’Autriche à la ligne bleue au dernier Championnat du monde de hockey junior. Il évolue déjà avec les hommes, en première division suisse, où il a amassé 22 points en 46 matchs avec le Kloten HC. Le CH pourrait-il imiter Steve Yzerman, en 2019, qui en avait fait sursauter plusieurs en jetant son dévolu sur Mortiz Seider au sixième échelon?

- Zach Benson, attaquant

À l'aise autant à l’aile gauche qu’au centre, le Britanno-Colombien pourrait chuter de quelques échelons en raison de ses 5 pi et 10 po et 159 lb. Benson n’est peut-être pas le plus robuste, mais il ne donne pas sa place pour autant sur la patinoire. Décrit comme un infatigable et talentueux attaquant qui se donne comme mission de bien faire paraître ses coéquipiers, il domine le Ice de Winnipeg avec 98 points en 60 parties cette saison. Il domine au plan statistique ses coéquipiers Matthew Savoie et Conor Geekie, deux joueurs choisis parmi les 11 premiers lors du dernier encan du circuit. Le Tricolore sera toutefois peut-être réticent à ajouter un autre petit attaquant dans son top 6, qui pourrait comprendre Cole Caufield, Filip Mesar et Sean Farrell à long terme.

- Dalibor Dvorsky, attaquant

Pour cette même raison, le Canadien pourrait se laisser séduire par Dalibor Dvorsky et ajouter un autre jeune attaquant slovaque. Sans être spectaculaire, le pivot de 6 pi et 1 po et 205 lb est un des joueurs disponibles les plus complets. Le compatriote de Juraj Slafkovksy est utile dans les deux sens de la patinoire et a des instincts offensifs qui devraient lui permettre de piloter rapidement un deuxième trio dans la LNH. Dvorsky a partagé la saison entre le club AIK, en première division suédoise, et son club-école junior. Face à des hommes, il a récolté six buts et 14 points en 38 duels. Il s’était fait discret lors du Championnat du monde junior, amassant trois points en six duels lors de la percée des Slovaques jusqu’en quart de finale.

- Eduard Sale, attaquant

L’ailier gauche de 17 ans évolue lui aussi déjà dans une première division européenne, avec le Brno Kometa en Tchéquie. Il est le seul joueur de moins de 20 ans à avoir disputé plus de cinq matchs avec son équipe et ne fait pas mauvaise figure jusqu’ici, avec sept buts et autant de mentions d’aide en 43 duels. Sale épate par sa confiance sur la glace et sa capacité à anticiper le jeu. Ses six points en sept rencontres au Mondial junior en ont impressionné plusieurs et ses 6 pi et 1 po pourraient taper l'oeil du CH. Avec Caufield, Slafkovsky, Farrell et Joshua Roy, pour ne nommer qu’eux, le Tricolore ne manque toutefois pas d’options à l’aile gauche à l’avenir.