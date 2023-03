Sidney Crosby: le capitaine des capitaines

PITTSBURGH | Mike Matheson a porté l’uniforme des Penguins pour deux saisons. Dans la ville de l’acier, le défenseur montréalais a appris à connaître l’homme derrière le numéro 87, Sidney Crosby.

Crosby n’a plus besoin de présentation. Il fait partie des légendes vivantes du hockey avec trois conquêtes de la Coupe Stanley, plus de 500 buts (546), près de 1000 passes (943) et de 1500 points (1489). Tout ça en 1174 matchs.

À sa sortie d’un entraînement matinal à quelques heures de la visite des Rangers au Centre Bell jeudi dernier, Matheson a parlé avec une joie évidente de son ancien capitaine avec les Penguins.

Il y a des coéquipiers qui marquent une carrière d’un joueur. C’est le cas pour Crosby avec Matheson. « La plus grande chose, c’est le joueur de hockey, a dit le numéro 8 du CH. Sid fait des trucs incroyables sur la glace. Il est toujours le gars qui travaille le plus fort et celui qui marque le gros but. Il est un leader spécial. »

« Mais encore plus, il y a aussi les aspects à l’extérieur de la patinoire, a-t-il poursuivi. Sid est un grand rassembleur. Il invite toujours tout le monde, tout le temps. Il ne veut pas qu’on reste des groupes de deux ou trois personnes. Avec lui, c’est tout le monde ensemble. Au restaurant, on se retrouvait souvent l’équipe au complet. Pour moi, ça fait une différence. »

Travailleur acharné

Crosby n’a pas juste un talent unique et des qualités de meneur. Il est aussi un travailleur acharné. Même à 35 ans et à sa 18e saison.

« Un entraînement optionnel, ça n’existe pas pour Crosby, a répliqué Matheson en riant. C’est aussi la culture qu’il cherche à apporter au groupe. Tu n’as pas le choix de le suivre dans cette direction. »

Un texto rapide

Échangé des Penguins au Tricolore au mois de juillet dernier dans un pacte pour Jeff Petry et Ryan Poehling, Matheson avait expérimenté le sentiment d’une transaction une première fois au mois de septembre 2020. À cette époque, il était passé des Panthers aux Penguins contre l’ailier Patric Hornqvist, un joueur populaire dans le vestiaire à Pittsburgh.

« À la seconde où je me suis fait échanger des Panthers aux Penguins, je recevais un texto de Sidney. Il m’avait écrit pour me dire que je pouvais lui poser des questions sur la ville de Pittsburgh et qu’il était là pour m’aider. Après un mois avec les Penguins, j’avais le sentiment que je le connaissais depuis des années. Sid reste un super bon gars. »

Rival et coéquipier

David Savard a également déjà partagé un vestiaire avec le phénomène de Cole Harbour en Nouvelle-Écosse. C’était au printemps 2015 pour le Championnat du monde à Prague en République tchèque. Le Canada avait gagné l’or. Crosby avait obtenu un but et une passe dans cette victoire de 6 à 1 en finale contre la Russie.

« J’avais découvert l’autre côté du joueur de hockey, a raconté Savard. Il est un très bon gars, sympathique et respectueux. Quand tu rejoues contre lui, tu le respectes encore plus. »

« Je l’ai vraiment aimé comme capitaine, même si c’était pour seulement quelques jours avec Équipe Canada, a enchaîné le défenseur à la grosse barbe. Il amenait toujours tous les gars ensemble. Quand on organisait des sorties, c’était toujours l’équipe au complet. Je ne l’ai pas côtoyé longtemps, mais juste assez pour le connaître. Je n’ai pas de doute qu’il est un capitaine extraordinaire. »

Vers une autre saison de 100 points

Sidney Crosby a remporté deux fois le trophée Art-Ross : en 2006-2007 et 2013-2014. S’il a légué la couronne du champion marqueur à des plus jeunes comme Connor McDavid depuis près de dix ans, Crosby reste encore un fidèle client de la feuille de pointage.

Avant la visite du Canadien à Pittsburgh, Crosby se retrouvait au sommet des pointeurs chez les Penguins avec 80 points (29 buts, 51 passes) en 66 matchs. Il distançait Evgeni Malkin de dix points.

Toujours dominant

Avec 80 points en 66 rencontres, le numéro 87 se destine vers une saison de 99 points. Il cogne donc à la porte de la centaine, un exploit qu’il a réalisé à six reprises, mais qui lui échappe depuis 2018-2019.

« Sid est dans la LNH depuis 15 ou 16 ans [18] et il domine depuis tout ce temps, a dit David Savard. Il n’est pas si vieux, mais il a quand même de l’usure. Il a aussi eu la vie difficile, il a joué dans des années où ça bûchait un peu plus.

« On dit parfois de lui qu’il est chialeux, mais quand tu manges 22 coups de bâton d’affilée, tu peux finir par perdre patience, a continué le défenseur. Il est un joueur exceptionnel, probablement le meilleur de sa génération. »

Un féroce compétiteur

À son époque avec les Blue Jackets de Columbus, Savard a souvent eu à se battre avec Crosby dans un coin de patinoire dans l’espoir de lui soutirer la rondelle.

« En protection de rondelle, il n’est pas facile, a-t-il répliqué. C’est extrêmement difficile de le contrer puisqu’il n’a pas juste la force physique. Il a aussi sa vision du jeu. Il peut toujours te faire mal avec une passe du revers ou de son bon côté. Tu dois toujours bien anticiper contre lui. »

Joel Edmundson, un autre défenseur, a le sourire dans le visage en décrivant ses confrontations avec « Sid the kid ».

« C’est excitant de jouer contre lui, a mentionné le numéro 44. Je dirais que tous les joueurs aiment ça. Nous avons grandi en regardant Sid. Je rêvais de jouer un jour contre les meilleurs. Et Sid fait partie des meilleurs depuis longtemps. Il n’est pas le plus grand, pas le plus gros ou le plus rapide, mais il veut toujours travailler plus fort que son rival. C’est le signe d’un grand. »