Ukraine: «violents combats» pour le centre de Bakhmout

De «violents combats» avec les forces russes sont en cours pour le centre de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué lundi le commandant de troupes terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, informations confirmées aussi du côté russe.

«Des détachements d'assaut (du groupe paramilitaire russe) Wagner attaquent depuis plusieurs directions en tentant de percer la défense de nos troupes et d'avancer vers les quartiers centraux», a indiqué le général Syrsky cité par le centre de presse de l'armée.

«Plus nous sommes proches du centre-ville, plus durs sont les combats», lui a fait écho Evguéni Prigojine, patron de Wagner dont les hommes sont en première ligne des combats pour Bakhmout que l'armée russe tente de prendre depuis l'été aux prix de lourdes pertes.

M. Syrsky a toutefois assuré que les troupes ukrainiennes «infligeaient des pertes significatives à l'ennemi». «Avec le feu d'artillerie, de chars (...) toutes les tentatives de s'emparer la ville sont repoussées», a-t-il fait valoir.

La ville Bakhmout qui comptait 70 000 habitants avant l'invasion russe lancée en février 2022, est depuis des mois l'épicentre des combats sur le front Est en Ukraine.

Si cette cité en grande partie rasée par les bombardements est devenue un des symboles de la farouche résistance ukrainienne à l'invasion, son importance stratégique est cependant contestée par des experts.

Dans ce contexte, certains en Ukraine s'interrogent sur la nécessité pour les forces de Kiev de se battre pour cette ville dont la défense implique de lourdes pertes aussi pour l'armée ukrainiennes.

Des pertes qui risquent de s'alourdir encore si les troupes russes parviennent à encercler Bakhmout alors qu'elles ont déjà réussi à couper plusieurs routes importantes pour le ravitaillement des soldats ukrainiens.

Bakhmout pourrait tomber «dans les prochains jours», a averti la semaine passée le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

Pour le commandement ukrainien, il s'agit de tenir Bakhmout le plus longtemps possible, afin que la Russie y use un maximum d'hommes, d'armements et de munitions et qu'elle se retrouve affaiblie lorsque l'Ukraine lancera sa contre-offensive.