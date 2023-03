Un accompagnateur aux aînés dévoué et attentionné depuis 17 ans

L'ambiance était à la fête au Centre d'hébergement des Pensées de Jonquière. La vedette de cette journée: Rosaire Rompré, 77 ans, qui accompagne les aînés depuis 17 ans.

Les employés lui ont réservé une surprise pour souligner son travail. Il a eu droit à une haie d'honneur, des discours et des cadeaux. «Je ne m'attendais pas à ça... ça me fait du bien au cœur», a avoué le septuagénaire, ému.Rosaire Rompré a laissé son travail dans une usine pour aider les personnes les plus vulnérables.

Depuis, tous les jours, il se rend à la résidence en autobus. «J'étais tanné de faire de l'ordinateur, j'étais tanné de travailler avec des machines. Je vais travailler avec des humains, au moins, ils vont parler et communiquer avec moi», a-t-il affirmé.En plus d'être calme et bienveillant avec les patients, M. Rompré l'est aussi avec les préposées et les employés.

«À Noël, il nous a amenés du McDo pour tout le monde. Chaque jeudi, il apporte des beignes ou des muffins. Il nous demande toujours on est combien. Ça fait redorer notre type d'emploi et on se sent appréciées», a expliqué Mélissa Fortin, préposée aux bénéficiaires au centre d’hébergement.

«Il est attentionné, doux, gentil. Il respecte les personnes. C'est M. Rosaire, il est exceptionnel», a ajouté sa collègue Julie Savard, infirmière auxiliaire.Avec les années, Rosaire Rompré ne compte plus le nombre de patients qu'il a aidés, mais chaque personne a compté.

«Je n’ai jamais calculé... Non, la seule affaire que j'ai calculée, ce sont les personnes qui décèdent», a avoué avec émotions M. Rompré.

Pour lui, les vrais héros, ce sont les travailleurs de la santé. «Je remarque qu'il faudrait qu'il y ait du changement pour eux autres. Nous autres, on vient passer deux ou trois 3 heures avec les patients. Eux, ils passent des 24 heures, des 12 heures. Je ne sais pas si je tiendrais les 12 heures moi, a-t-il dit. J'espère que le gouvernement va se mettre la main dans les poches pour vous remercier pour vous féliciter de votre travail temps en temps.»