Voici où la valeur des terres agricoles est la plus élevée au Québec

La valeur moyenne des terres agricoles au Québec a augmenté de 11 % en 2022 et affiche «une hausse constante depuis 37 ans», selon un rapport de Financement agricole Canada (FAC).

En 2021, la valeur des terres cultivées a progressé de 10 %, comparativement à 7,3 % en 2020.

La région de Mauricie-Portneuf a enregistré l’augmentation la plus importante au Québec en 2022 (19,2 %), ce qui est largement supérieur à la hausse de 5,3 % observée un an plus tôt.

«Les terres situées sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent étaient convoitées par des producteurs de pommes de terre et de cultures commerciales, ainsi que par des éleveurs porcins et des producteurs laitiers, ce qui a exercé des pressions haussières sur les prix», peut-on lire dans le rapport publié lundi.

Les régions du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie (18,3 %) et de l’Estrie (17,8 %) suivent de près tandis que l’Abitibi-Témiscamingue est la seule région dont les valeurs sont demeurées stables en 2022.

La plus forte hausse depuis 2014 au Canada

À l’échelle du pays, la valeur des terres agricoles a augmenté de 12,8 % en 2022, soit la plus forte hausse depuis 2014.

Les hausses les plus marquées ont été observées en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick, avec des progressions respectives de 19,4 %, 18,7 % et 17,1 %. La Saskatchewan affiche une hausse de 14,2 %.

Les cinq provinces qui ont enregistré les augmentations les plus faibles sont la Nouvelle-Écosse (11,6 %), le Manitoba (11,2 %), le Québec (11 %) et l’Alberta (10 %). La Colombie-Britannique est la seule à enregistrer une augmentation à un chiffre (8 %).

«La hausse des recettes agricoles stimule la demande de terres agricoles, mais les coûts d’emprunt et les prix des intrants plus élevés devraient se traduire par une baisse des ventes en 2023», a expliqué Jean-Philippe Gervais, économiste en chef à FAC.

Selon lui, cette augmentation représente un défi pour les jeunes producteurs, les nouveaux agriculteurs et les autres propriétaires qui souhaitent faire prendre de l’expansion à leur exploitation.

«Une bonne pratique consiste à élaborer et à tenir à jour un plan de gestion du risque qui tient compte des changements économiques possibles, a précisé M. Gervais. Les producteurs qui s’assurent d’avoir un budget laissant une marge de manœuvre en cas de fluctuation du prix des produits agricoles, des rendements ou des taux d’intérêt s’en tirent mieux à long terme.»

Progression et valeur des terres agricoles au Québec selon la région

Abitibi-Témiscamingue: 0 % - valeur $/acre: 1500 $

Outaouais: 15,7 % - valeur $/acre: 4500 $

Laurentides-Lanaudière: 7,2 % - valeur $/acre: 18 300 $

Saguenay – Lac-Saint-Jean: 14,0 % - valeur $/acre: 4900 $

Mauricie-Portneuf: 19,2 % - valeur $/acre: 9800 $

Montérégie: 4,6 % - valeur $/acre: 19 700 $

Centre-du-Québec: 14,1 % - valeur $/acre: 11 800 $

Bas-Saint-Laurent – Gaspésie: 18,3 %- valeur $/acre: 4400 $

Chaudière-Appalaches: 13,5 % - valeur $/acre: 6900 $

Estrie: 17,8 % - valeur $/acre: 6600 $