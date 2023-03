Voyez ce qu’est devenu Tom Gilbert

Les indéfectibles partisans du Canadien de Montréal ayant une excellente mémoire se souviennent du défenseur Tom Gilbert, qui a porté l’uniforme tricolore durant environ une saison et demie, et ils seront certes heureux de savoir qu’il se porte à merveille ces temps-ci.

L’homme de 40 ans en est à une première campagne chez les Capitols de Madison. Débarqué au sein de cette organisation de l’United States Hockey League à titre de directeur du développement des joueurs, voici qu’il a pris la place sur une base intérimaire de l’entraîneur-chef Corey Leivermann, congédié lundi.

L’ex-arrière aura la mission de ramener les Capitols sur la voie du succès. Ceux-ci occupent la cave de l’Association de l’Est de l’USHL avec seulement 25 points en 48 rencontres cette année.

Gilbert a connu une carrière de 655 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Choix de quatrième tour, le 129e au total, de l’Avalanche du Colorado au repêchage de 2002, il a disputé ses six premières saisons avec les Oilers d’Edmonton. Après des séjours chez le Wild du Minnesota et les Panthers de la Floride, il a signé un contrat de deux ans et de 5,6 millions $ avec le Canadien.

L’Américain a totalisé 14 points en 117 parties du calendrier régulier avec la Sainte-Flanelle, participant également à 12 affrontements des séries 2015; cette année-là, Montréal a perdu au deuxième tour devant le Lightning de Tampa Bay. Par la suite, il s’est entendu avec les Kings de Los Angeles à l’été 2016.