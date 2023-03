DESMEULES, Jean-Marc



À Sainte-Anne-des-Monts, le 28 février 2023, est décédé accidentellement à l'âge de 68 ans, M. Jean-Marc Desmeules époux de Mme Mona Levasseur et fils de feu M. Joseph Desmeules et de feu Mme Antoinette Boulianne. M. Desmeules demeurait à Sainte-Anne-des-Monts. La famille accueillera parents et amis au :M. Desmeules laisse dans le deuil son épouse Mme Mona Levasseur, ses enfants : Yves, Sandra (Simon Dufour) et Caroline, ses petits-enfants : Emmy et Justin, ses frères et ses soeurs : Madeleine (feu Jean Tremblay), Marie-Paule, Antoine (Hélène Larouche), Suzanne (Marcel Deschênes) et Michelle (Jacques Gilbert) ainsi que de nombreux parents et amis.Pour remplacer l'envoi de fleurs, les gens qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation MIRA.