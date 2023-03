Australian Pink Floyd à l’Agora

La formation hommage The Australian Pink Floyd s’arrêtera à l’Agora Port de Québec, le 22 juin, pour interpréter l’intégralité du classique Dark Side of the Moon, qui fête, cette année, ses 50 ans.

Le collectif lancera le segment nord-américain de cette tournée à Québec. En plus de présenter cet opus de Pink Floyd, la formation pigera dans le répertoire de la célèbre formation, de See Emily Play à On the Turning Away.

Shine on Your Crazy Diamond (Parts I-V), Welcome to the Machine, Pigs (Three Different Ones) et Comfortably Numb sont au programme. On retrouvera aussi des films d’animation, des effets laser et l’incontournable cochon gonflable.

La dernière visite de The Australian Pink Floyd Show remonte au 7 octobre 2022, au Centre Vidéotron, lors de la tournée All That’s to Come. Il s’agira d’une 12e visite dans la Vieille Capitale pour le groupe dirigé par le chanteur et guitariste Dave Fowler.

Le collectif originaire d’Adélaide en Australie, créé par Steve Mac, a vendu quatre millions de billets et s’est produit, depuis sa formation en 1988, dans 35 pays.

Chris Barnes (voix), Paul Bonney (batteur), Luc Ledy-Lepine (guitare), Ricky Howard (basse et voix), Jason Sawford (claviers) et les choristes Emily Lynn, Lorelei McBroom et Lara Smiles complètent l’équipage.

La tournée Dark Side 50 a été lancée le 3 février dernier, à Longuenesse en France. Après le passage à L’Agora Port de Québec, le collectif se produira aux États-Unis et au Canada, avec des concerts à Kitchener et au Casino Rama d’Orillia en Ontario, à Place Bell, à Laval, le 30 septembre, et à l’Amphithéâtre Cogeco, le 1er octobre, à Trois-Rivières. Le groupe s’envolera ensuite pour le Royaume-Uni.

Un intemporel

Lancé le 1er mars 1973, l’album Dark Side of the Moon est devenu un intemporel de la musique rock avec un opus qui aborde la naïveté de l’enfance, le stress, le passage du temps, la cupidité et la consommation, la guerre et les conflits, la folie et la mort.

Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright et Nick Mason quittent le psychédélisme pour entrer dans la période qui sera la plus populaire de leur carrière. Les ventes ont été évaluées à 46 millions d’exemplaires à l’échelle planétaire.

Ce huitième album studio de Pink Floyd a figuré durant 972 semaines au palmarès Billboard 200. On le retrouve au troisième rang des albums les plus vendus de tous les temps, derrière Thriller de Michael Jackson (70 millions) et Back In Black d’AC/DC (50 millions).

The Australian Pink Floyd Show avait revisité ce classique de Pink Floyd lors de sa tournée The Best Side of the Moon en 2017. Il y avait eu des arrêts à Montréal et au Festivent de Lévis.

Les billets pour le spectacle de Québec seront mis en vente vendredi à 10 h sur evenko.ca.