Chantiers dans le Vieux-Québec: les sens uniques soulèvent des questions

En raison des nombreux chantiers qui s’annoncent cet été dans le Vieux-Québec, les citoyens se posent plusieurs questions sur la circulation perturbée dans leur quartier et l’avènement de sens uniques.

Les résidents étaient invités mardi soir à une rencontre d’information virtuelle organisée par la Ville de Québec pour leur faire part des modifications à la circulation en marge des chantiers qui se dérouleront dans le Vieux-Québec.

Quatre d’entre eux ont été abordés, soit le réaménagement de la place de l’Hôtel-de-Ville, la réfection du mur de la côte de la Montagne, la reconfiguration de la côte du Palais et la reconfiguration de la courbe de la rue du Marché-Champlain.

Ces chantiers donneront lieu à des bouleversements, notamment à l’instauration de sens uniques. C’est le cas par exemple de la rue de Buade et de la côte de la Montagne, qui ne permettront plus la circulation à double sens. Dans le premier cas, les citoyens ont appris que le sens unique de la rue de Buade sera permanent, en raison de l’élargissement de la place de l’Hôtel-de-Ville et des trottoirs.

Longs détours

Plusieurs ont exprimé que cela accroîtra leur temps de trajet pour se rendre à leur domicile, car ils devront utiliser un itinéraire différent.

«Je suis très déçue du sens unique en permanence de la rue de Buade. Cela rallonge le temps de circulation des résidents et commerçants comme moi pour trouver une place de stationnement, entre autres», a souligné Tanya Gagnon.

Lucie Painchaud, une autre résidente, a déploré le «grand tour» que lui imposerait cette nouvelle configuration.

Marc Boulanger, directeur général du Collège François-de-Laval, a de son côté fait part d’une inquiétude concernant l’accès à l’école. «Pourrait-on prévoir une alternance sur la côte de la Montagne lors des travaux? L'accès vers notre école sera très complexe pour nos parents et également lors de nos portes ouvertes en septembre.»

Le directeur du Bureau des transports, Marc des Rivières, a répondu par la négative, étant donné que cela causerait de la confusion chez les automobilistes.

La conseillère du quartier, Mélissa Coulombe-Leduc, a dit comprendre les préoccupations des citoyens.

«On est conscients que, pour certains, les réaménagements proposés nécessitent des changements de comportement. La rue de Buade à sens unique nécessite de faire de plus longs trajets.»

Elle a expliqué que la Ville a saisi l’occasion du réaménagement de la place de l’Hôtel-de-Ville pour élargir ce lieu public et rendre les trottoirs plus conviviaux.

«L’objectif du sens unique est de minimiser la circulation dans les quartiers plus résidentiels et de faire en sorte que ce soit vraiment les gens qui doivent se rendre dans ces rues qui s’y rendent», a-t-elle rappelé.

Silence sur le Marché Champlain

Par ailleurs, la séance a été l’occasion d’apprendre que les discussions sont au point mort en ce qui concerne le projet proposé par la Coalition Avenir Québec, en campagne électorale, de recréer le Marché Champlain, dans le Vieux-Port. Annoncé en grande pompe par le parti de François Legault en septembre 2022, ce projet n’a pas été abordé depuis avec la Municipalité.

Une citoyenne a demandé si la Ville avait tenu compte de ce projet dans le réaménagement de la courbe qui avait été le théâtre d’un accident mortel impliquant une piétonne en 2019.

«Le gouvernement du Québec, la CAQ, personne ne nous a présenté actuellement un projet formel, concret. On a tous vu pendant la campagne une image, mais à partir de là, le projet, il doit se construire et il se construit sur des terrains qui appartiennent au gouvernement du Québec, à la traverse Québec-Lévis. Mais il se construit aussi sur un terrain qui appartient au Groupe Desgagnés et pour lequel il n’y a pas eu non plus de discussion avec le gouvernement du Québec», a indiqué Marc des Rivières.

Le haut fonctionnaire a soutenu que si le projet se réalise, il faudra plusieurs années avant qu’il ne voie le jour, et il a ajouté que la Ville ne pouvait pas attendre avant de sécuriser la courbe.