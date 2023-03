Classique mondiale de baseball: les Québécois s'éclatent face à la Colombie

PHOENIX – Les Québécois Édouard Julien, Otto Lopez et Abraham Toro étaient beaux à voir aller, mardi après-midi, sur le terrain du Chase Field. Ils ont ainsi contribué à une importante victoire de 5 à 0 du Canada contre la Colombie.

En battant le Mexique mercredi, l’équipe canadienne se qualifierait pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Classique mondiale de baseball.

« J’ai beaucoup de plaisir sur le terrain à jouer avec Toro et Lopez, c’est vraiment cool », a souligné Julien.

Manquant d’abord d’opportunisme au bâton, Lopez s’est repris en entamant le début de la huitième manche par un triple, puis il a couronné la journée du Canada par un circuit de trois points en début de neuvième.

En début de quatrième, l’espoir des Blue Jays s’était présenté au marbre avec des coureurs aux premier et deuxième buts, sans aucun retrait. Dans ces circonstances, il devait logiquement provoquer un jeu, mais il s’est fait retirer au bâton. En cinquième, les buts étaient remplis pour Lopez, avec deux retraits, quand il a frappé un roulant pour le retrait. Il a trouvé une façon de se racheter.

Édouard Julien en feu

Prometteur espoir des Twins du Minnesota, Julien a continué de bien faire à l’attaque, avec deux simples, un double et un but sur balles. Il affiche une extraordinaire moyenne au bâton de ,556 depuis le début du tournoi. Le simple réussi par Julien, en huitième manche, fut un peu chanceux puisqu’il visait à retenir son élan, mais le cliché dit : « Un bon joueur fait sa chance ».

« Je savais que c’était un très bon joueur, mais de le voir de près, ça ne fait que me confirmer qu’il est prêt pour jouer dans les majeures », a noté Toro, à propos de Julien.

« Ce sont deux bonnes personnes que je n’avais jamais vraiment eu la chance de côtoyer quotidiennement ou dans un vestiaire », a pour sa part complété Julien, en vantant ses nouveaux amis.

Comme le reste de l’équipe canadienne, Toro, Lopez et Julien ne demanderaient pas mieux que de poursuivre leur expérience ensemble jusqu’aux quarts de finale, en Floride. Le Canada termine son séjour en Arizona, mercredi, en affrontant le Mexique.

Faire tourner la balle

Partageant l’avant-champ avec le vétéran joueur de premier but Freddie Freeman en début de rencontre, les Québécois ont réussi à tourner le double jeu à différentes reprises.

Toro, au troisième coussin, Julien, au deuxième but, et Freeman ont d’abord uni leurs efforts pour mettre fin à la manche initiale de la Colombie à l’attaque. À la quatrième manche, Julien a relayé à Lopez pour amorcer un nouveau jeu impliquant deux retraits. Autre double jeu impliquant Lopez et Julien en fin de neuvième. Il est à noter que Freeman a été retiré du match en raison d’une blessure au bas du corps.

Incroyable Skirrow !

La victoire n’aurait évidemment pas été possible sans l’apport extraordinaire des lanceurs Noah Skirrow, Curtis Taylor, Trevor Brigden et Scott Mathieson.

Skirrow offrait au Canada une excellente chance de l’emporter en début de match, mais ses coéquipiers ne l’ont pas saisie immédiatement. Âgé de 24 ans, l’espoir des Phillies de Philadelphie n’a accordé aucun point en cinq manches de travail, ne cédant que deux coups sûrs et un but sur balles.