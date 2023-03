Crise des opioïdes : Pierre Poilievre promet de poursuivre le «Big Pharma»

Le chef conservateur Pierre Poilievre promet de s’attaquer en cour aux entreprises pharmaceutiques – péjorativement nommés «Big Pharma» – pour l’ensemble des torts causés par la crise des opioïdes au Canada, qui a fait plus de 30 000 morts et causé plus de 35 000 hospitalisations depuis 2016.

• À lire aussi: Montréal: une campagne pour décriminaliser la possession simple de drogues

«Ces grandes entreprises savaient exactement ce qu’elles faisaient en vendant ces drogues dans notre système de santé. Et le résultat, c’est une grande crise de dépendance et de surdoses qui est arrivé à travers l’Amérique du Nord», a lancé M. Poilievre, de passage en Colombie-Britannique, épicentre de la crise des surdoses au Canada.

L’action se déroulerait en deux temps : d’abord, en se joignant à un recours collectif intenté par la Colombie-Britannique «contre les grandes sociétés pharmaceutiques et leurs consultants» pour leurs actions «sales et dégoûtantes».

En second lieu, M. Poilievre propose une «action fédérale massive» séparée pour éponger l’ensemble des coûts associés à cette crise sanitaire silencieuse.

Les conservateurs disent être en mesure d’aller chercher 44 milliards $, un montant calculé à partir de la part fédérale des coûts estimés des soins de santé, des fonds fédéraux consacrés à la crise des opioïdes, des coûts de justice pénale et de la perte globale de recettes fiscales.

«Les gens qui ont profité de cette misère devraient être ceux qui paient la facture», a pesté le chef conservateur.

À travers son action collective, la Colombie-Britannique a pu trouver une entente de 150 millions $ avec la branche canadienne de Purdue Pharma, manufacturier de l’antidouleur OxyContin.

Loin de s’estomper, la crise des opioïdes s’est accélérée dans les dernières années au pays, notamment à travers l’apparition sur le marché du fentanyl, une drogue beaucoup plus puissante.

Selon les chiffres de Santé Canada, le taux de décès «apparemment lié aux opioïdes» est passé de 7,8 personnes sur 100 000 en 2016 à 20,9 sur 100 000 en 2021.

L’écrasante majorité des décès liés aux opioïdes (90 %) entre 2016 et juin 2022 sont survenues en Colombie-Britannique, en Ontario et en Alberta.