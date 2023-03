Drame à Amqui: le suspect avait un «comportement bizarre», selon un voisin

AMQUI | Selon un voisin du suspect dans l’attaque meurtrière à Amqui, Steeve Gagnon avait de sérieux problèmes de comportement.

Il était évasif, perdu et ses agissements pouvaient laisser croire qu’il était une véritable bombe à retardement.

Gaétan Tremblay demeure dans la maison juste à côté de la bâtisse qui abrite l’appartement de Steeve Gagnon.

Photo Louis Deschênes

L’homme de 86 ans s’inquiétait de la présence de Gagnon, qui marchait tranquillement devant sa maison assez régulièrement.

« Il passait sur le trottoir ici, en face. Il avait toujours l’air perdu. Il regardait en l’air, il partait, il revenait, il regardait dans ma cour », affirme le voisin qui se posait de sérieuses questions sur sa présence.

« Il avait un comportement bizarre. Un moment donné, il avait une hachette et il faisait des petites rigoles sur le bord de la rue », ajoute-t-il.

Des craintes pour la sécurité

M. Tremblay craignait et craint toujours pour sa sécurité la nuit.

Il raconte que tous les locataires du bâtiment voisin ont une vie nocturne très active avec beaucoup de va-et-vient.

Photo Louis Deschênes

« C’est un nique à feu. Ce n’est pas du bon voisinage. Il se passe toutes sortes de choses à toute heure de la nuit dans cette bâtisse-là », déclare-t-il.

Il a même pensé faire une demande à la Ville pour la démolition du bâtiment qu’il considère dangereux. « Je pense que je vais en parler à la mairesse. »

L’octogénaire fait aussi remarquer que deux prières, dont une écrite à la main et pas très cohérente, ont été collées dans les fenêtres à l’avant de l’édifice.

On peut lire : « Il n’y [a] aucune tempête que [le] Christ ne puisse calmer au CHNE ».

Même s’il n’a rien contre la religion, bien au contraire, l’homme se demande dans quel état d’esprit peuvent se retrouver ses voisins quand ils s’affichent comme ça.

Une victime le croisait

Malheureux hasard, le suspect Steeve Gagnon était le deuxième voisin d’une famille décimée par la perte d’un proche.

Gaétan Tremblay confirme que son autre voisine, Lise Ross-Viens, une octogénaire, a eu la tristesse de perdre son gendre, Gérald Charest, dans cette attaque sauvage.

« Moi, Gérald, je le connaissais bien et je le voyais souvent. Il allait faire des petits travaux ici à côté, chez Lise. D’autres fois, il prenait une grande marche, il passait devant chez nous et il m’envoyait la main et disait : salut Gaétan ! », se rappelle M. Tremblay.

À ce moment, Gérald Charest ne savait pas qu’il passait juste en face de son possible assassin. Et selon M. Tremblay, il l’aurait possiblement croisé, par hasard, à quelques reprises.