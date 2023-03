Fraude de 30 000$: un trentenaire pincé par la police

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à l’arrestation d’un un homme de 31 ans, relativement à un dossier de fraude de plus de 5000$ et de bris de probation et condition.

L’arrestation est survenue lundi, pour des faits reprochés la journée même, soit le 13 mars.

Selon le SPVQ, le suspect s’est présenté dans un commerce d’encaissement de chèques dans la ville de Québec, afin d’y échanger un chèque de plus de 30 000 $.

L’employé a réalisé qu’il s’agissait d’un faux chèque et a communiqué avec le 911.

Les patrouilleurs se sont rendus sur place et ont procédé à l’arrestation du suspect. Ce dernier est connu des milieux policiers pour des infractions en semblable matière.

Ce dernier est actuellement détenu et il devrait comparaître dans les prochaines heures au palais de justice de Québec.