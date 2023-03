Grande entrevue: le plaidoyer de Geneviève Fortier pour l’avenir

« On a mis quelqu’un au monde, on devrait peut-être l’écouter », se répète souvent Geneviève Fortier, première femme à occuper les plus hautes fonctions chez Promutuel Assurance, lorsqu’elle réfléchit aux affaires et à l’avenir de notre société.

La célèbre chanson du groupe québécois Harmonium résume bien le leitmotiv qui guide l’action de cette gestionnaire influente.

Nommée cheffe de la direction chez Promutuel en 2019, après une carrière dans l’industrie pharmaceutique, Mme Fortier accorde une grande importance à la place qu’on réserve aux jeunes, aux femmes et aux humains en général.

Mère de trois enfants dans la vingtaine, Mme Fortier a donc choisi d’agir pour le futur.

« Chaque décision qu’on prend compte », souligne-t-elle, estimant que les nouvelles générations seront confrontées à tant d’enjeux majeurs.

Tempête inédite

La dirigeante cite le manque de main-d’œuvre, le fait qu’il n’y a plus assez d’enfants pour inverser la pyramide de production.

Elle parle aussi des changements climatiques. L’industrie de l’assurance de dommages est d’ailleurs confrontée à un niveau sans précédent de catastrophes naturelles.

Mme Fortier identifie quatre transformations qui causent une « tempête inédite » pour les grandes organisations : climatique, démographique, numérique et de la chaîne d’approvisionnement.

Pour y faire face, souligne Geneviève Fortier, il faut innover et se réinventer, et ça passe par l’idée d’amener les jeunes à la table des décisions.

En l’écoutant, je me dis qu’elle serait excellente comme élue. Elle s’est souvent fait approcher, répond-elle, « mais tous les gens qui me connaissent savent que je n’irai pas ».

Bien qu’elle suive de très près la politique, il s’agit d’un « travail très ingrat qui demande beaucoup de sacrifices » et qui ne permet pas toujours de réaliser ce qu’on souhaite.

Famille aimante

Née aux Îles-de-la-Madeleine, Geneviève Fortier a été adoptée à trois mois par un couple de la Gaspésie.

La femme d’affaires s’estime privilégiée d’avoir grandi auprès de parents aimants qui ont su bien entourer et encourager leurs quatre enfants.

« Ma mère, une femme à l’intelligence redoutable, a toujours été en avant de son temps, et pour elle, il n’y avait pas de différence entre gars et filles sur nos ambitions [...] Elle défendait ce qui était juste, tout le temps », raconte-t-elle.

Son père était quant à lui un homme d’affaires, qui a aidé plus d’une centaine d’entreprises. « Ils avaient une valeur commune, mentionne Mme Fortier, et c’était la générosité. »

La famille Fortier était très impliquée dans sa communauté. Petite, à travers son engagement dans les Clubs 4-H, Geneviève Fortier a été initiée à des valeurs qui comptent toujours autant pour elle : honneur, honnêteté, habileté et humanité.

« Éternelle curieuse et éternelle apprenante », elle s’est vite illustrée comme une personne qui avait envie de diriger. « Je ne courais pas après ça. Ç’a toujours été d’un naturel d’être en avant. »

Au fil des ans, Mme Fortier a aussi siégé sur divers conseils d’administration, dont Lassonde, Groupe Germain et Sanimax, le CHU Sainte-Justine et le Conseil regroupement CHUM et CHU Sainte-Justine.

Elle a dû quitter ce type de fonctions en 2022, pour occuper la présidence du CA d’Investissement Québec, mandat qu’elle apprécie beaucoup.

Place des femmes

Au sujet de la place des femmes dans les cercles de pouvoir, Geneviève Fortier se sent une responsabilité de la soutenir, mais ne croit pas aux quotas.

Les femmes qui siègent sur les CA doivent aussi aider les autres à y arriver. Puis, s’il faut encore combattre certains stéréotypes, les femmes doivent développer davantage leur confiance en elles.

L’entourage est important aussi dans la réussite, dit-elle, soulignant le support de son conjoint, qui a fait le choix de rester à la maison après la naissance de leur troisième enfant et qui l’a toujours appuyée.

Elle parle de ses précieuses adjointes administratives. « Sans un système de support, je n’y serais jamais arrivée », dit-elle.

La dirigeante invite les femmes ambitieuses à créer les conditions gagnantes et à « se donner les moyens pour ne pas avoir peur de prendre des risques ».

De toute évidence, les conditions gagnantes n’ont pas fini de sourire à Geneviève Fortier.

SES FAITS D’ARMES

Cheffe de direction Promutuel Assurance depuis 2019 (4 e plus grand assureur de dommages au Québec ; chiffre d’affaires de 993 M$)

plus grand assureur de dommages au Québec ; chiffre d’affaires de 993 M$) Présidente du CA d’Investissement Québec

Vice-présidente du CA de l’Association canadienne des compagnies d’assurances mutuelles

Présidente du CA du Bureau d’assurance du Canada, chapitre du Québec

2021 : Figure au top 20 des PDG les plus dynamiques au Canada

2017 : Fait partie du top 5 des femmes canadiennes les plus influentes en ressources humaines et diversité

2014 : Prix Femmes d’affaires du Québec pour la grande entreprise