«Je suis fier de l'équipe» - Kent Hughes

Bien que le Canadien de Montréal soit dans les bas-fonds de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour une deuxième année consécutive, le directeur général Kent Hughes aime ce qu'il voit à plusieurs niveaux.

• À lire aussi: Flyers : Sean Couturier rejoint ses coéquipiers et complimente son «père», Daniel Brière

• À lire aussi: Patrick Kane et Martin St-Louis, des histoires similaires

«Je suis fier de l'équipe, je suis fier des entraîneurs et des joueurs, ils ne lâchent pas», a-t-il indiqué mardi à sa sortie de la réunion des directeurs généraux de la LNH, en Floride.

«Au début de l'année, quelqu'un m'avait demandé ce serait quoi une saison de succès et j'avais dit que si on voyait un développement individuel de nos joueurs, mais aussi de notre équipe [ce serait un succès] et je pense qu'on le voit.»

«Ce ne sont pas juste les jeunes qui deviennent de meilleurs joueurs, il y a des vétérans qui continuent d'avancer dans leur jeu. Et je crois que nos entraîneurs ont appris beaucoup, ils ont de l'expérience comme joueurs, mais sont jeunes comme entraîneurs, donc c'est l'fun de voir que tout le monde avance ensemble.»

Hughes a ensuite commenté plus particulièrement l'évolution de Martin St-Louis au fil des derniers mois.

«Il est capable de gérer des individus ainsi que l'équipe, a-t-il d'abord analysé. J'ai dit au départ que ça prend une certaine intelligence émotionnelle pour être un bon entraîneur dans la Ligue nationale ces jours-ci et on le voit de Martin et de tous les adjoints.»

«J'avais parlé de Martin avec Vincent Lecavalier [avant son embauche] et il m'avait dit : "Quand tu repêches un joueur, tu le repêches pour son potentiel. Si tu me demandes qui a le potentiel pour être un des meilleurs entraîneurs, c'est Martin".»