Jean Pascal est-il le plus grand boxeur québécois de tous les temps ?

Jean Pascal n’a jamais laissé personne indifférent. On l’aime ou pas. Ses exploits sportifs, eux, seront toujours reconnus. Est-ce qu’il est le meilleur boxeur québécois de l’histoire ?

Une question pas facile à répondre. Pascal a été impliqué dans plusieurs combats majeurs pendant sa carrière de 18 ans. La liste de ses adversaires est impressionnante.

Celui qui a été sacré champion du monde à plusieurs reprises a croisé le fer avec Bernard Hopkins (2 fois), Sergey Kovalev (2 fois), Adrian Diaconu (2 fois), Lucian Bute, Carl Froch, Chad Dawson, Eleider Alvarez, Dmitry Bivol et Badou Jack. Plus du quart de ses combats en carrière (27 %) ont été disputés contre la crème des mi-lourds (175 lb). C’est du stock ça mes amis !

Sa fiche dans ces combats ? 6-5-1. Très respectable. Il n’affrontait pas des «cannes de tomates» comme Pascal aime bien le dire. C’est pour cette raison qu’il est très respecté par les amateurs de boxe. Lors de ses défaites, il s’est battu comme un lion et il laissait tout dans le ring pour offrir le meilleur spectacle possible.

Et Gatti ?

La lutte est serrée entre Pascal et Arturo Gatti pour le premier rang de mon classement des plus grands boxeurs québécois de l’histoire. C’est presque impossible de les comparer.

Les deux ont été champions du monde et ils ont affronté la crème de leurs catégories. Comme Pascal, la liste des opposants de Gatti est éloquente : Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather jr, sa trilogie contre Mikey Ward, Leonard Dorin et Jesse James Leija.

Dans ce groupe, on retrouve deux des meilleurs pugilistes «livre pour livre» dans l’histoire de la boxe. Qui dit mieux ?

Gatti a marqué l’imaginaire pour ses furieux combats. On parle encore de lui dans le milieu de la boxe en raison de son courage et sa détermination. Comme s’il était encore vivant.

Son rayonnement à l’international a été plus important que Pascal en raison de sa trilogie avec Ward. À chaque date anniversaire de leurs affrontements, des séquences de leurs duels réapparaissent sur les réseaux sociaux.

Gatti est déjà au Temple de la renommée de la boxe à Canestota. Pour cette raison, on lui donne un léger avantage sur Pascal pour le titre de meilleur boxeur québécois de tous les temps.

On verra si Pascal sera en mesure de le rejoindre parmi les plus grands dans les prochaines années. Si c’est le cas, il pourrait très bien devenir le plus grand boxeur québécois de tous les temps.

Un œil au beurre noir

Dans le cas de Pascal, il y a un éléphant dans la pièce. Son cas de dopage en 2021. C’est une tache à sa belle feuille de route.

Cette histoire a semé un doute dans l’esprit des amateurs sur son compte. Il a tenté de laver sa réputation avec différents tests. Est-ce que ce fut suffisant pour confondre les sceptiques ? C’est loin d’être sûr.

Il a très mal paru surtout qu’il avait mené une cavale contre le dopage durant toute sa carrière. Il se disait propre, propre, propre. On se souvient très bien de ses guerres verbales avec Bernard Hopkins à ce sujet.

Les gens ne semblent pas lui avoir pardonné ce faux pas. Par contre, ils ne pourront jamais lui enlever ses victoires, ses titres mondiaux et ses excellents combats.

Des réalisations qu’on ne reverra pas de sitôt de la part d’un boxeur du Québec.