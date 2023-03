Ken Presse quitte le groupe The Franklin Electric

Membre de la première heure et guitariste du groupe indie folk montréalais The Franklin Electric, Ken Presse quitte le groupe pour se concentrer sur ses projets musicaux solos.

Après près de 9 ans au sein de la formation musicale dans laquelle il évolue avec son ami Jon Matte depuis les débuts, le guitariste et chanteur Ken Presse a annoncé lundi soir via une publication Instragram qu’il se retirait de The Franklin Electric.

«C’est avec un mélange d’émotions que j’annonce que je quitte The Franklin Electric pour me centrer sur mon projet, la production et le mixage», écrit le musicien de 35 ans élevé en anglais et dont la mère est née en Égypte.

«Cela a été une course assez folle, je dois dire. Des tournées en Australie et en Europe à jouer dans des salles impressionnantes jusqu’à ma propre cour arrière», poursuit l’auteur-compositeur-interprète en remerciant tous les gens qu’il a eu le plaisir de rencontrer et avec qui il a eu la chance de travailler.

Ken Presse, qui parle de ses années avec de The Franklin Electric comme «d’une incroyable aventure», a fait paraître son premier album solo, In My Mind, en novembre dernier. Il s’agit d’un opus qu’il a lui-même écrit et réalisé.

En entrevue avec Le Journal lors de la sortie de cet album, le musicien-réalisateur avait confié réaliser un rêve de livrer un album sur lequel il pouvait dire tout ce qu’il avait envie de dire, sans compromis, sans filtre et pour lui-même.

«Un énorme merci à tous les fans, vous avez rendu chaque spectacle vraiment spécial! J’espère que nos chemins se croiseront à nouveau», a-t-il ajouté à la fin de sa publication Instagram qui comprenait un carrousel de photos du groupe en concert et entre amis. «Je souhaite au band la meilleure des chances dans ses projets futurs.»