La comédienne Louisette Dussault s'éteint à 82 ans

La comédienne Louisette Dussault, qui a marqué les Québécois avec son rôle de La souris verte, est décédée à l’âge de 82 ans, a annoncé l’agence Ixion communications.

«C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre très chère Louisette Dussault. Le 14 mars à 16h, cette grande dame de théâtre nous a quittés paisiblement à l’âge de 82 ans, entourée de ses filles», a-t-on annoncé par communiqué.

Forte d’une carrière qui s’est étalée sur six décennies, Mme Dussault s’est épanouie à la fois au théâtre, et aux petit et grand écrans.

Si plusieurs retiennent son rôle de La souris verte tenu pour plus de 750 éditions de cette émission pour enfants présentée à Radio-Canada entre 1964 et 1971, il n’en demeure pas moins que plusieurs générations ont pu admirer son talent, la comédienne ayant continué à apparaitre dans des séries jusqu’en 2012-2013, avec des rôles dans Trauma et L’auberge du chien noir.