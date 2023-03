L’âme de l’organisme

Photo tirée de sa page Facebook

Luc Richer (photo), le fondateur de Motivaction Jeunesse, a complété, le 3 mars dernier, sa dernière journée de travail comme membre employé de l’organisme, et ce après 24 ans de loyaux services. La transition s’est effectuée en douce au cours des 6 derniers mois pour laisser toute la place à la nouvelle directrice générale, Marie-Christine Lafrance. En 2023, Luc continuera de collaborer avec Motivaction Jeunesse sur quelques mandats à titre d’entrepreneur autonome, dont le grand retour du « Défi du Cap-Blanc » qui en sera à sa 10e présentation, le week-end du 26-27 mai, toujours au profit de la mission de Motivaction Jeunesse qui est de favoriser l’intégration et la persévérance scolaire des jeunes issus de la diversité culturelle et des jeunes en difficulté à travers des activités sportives, de plein air et des expériences significatives..

Jeune diplômée de l’Université Laval

Photo fournie par l’Université Laval

Elle se nomme Emmanuelle Careau (photo). Elle est la deuxième lauréate du prix Jeune diplômé 2023 décerné par la Fondation de l’Université Laval dans le contexte de la reconnaissance annuelle Les Remarquables. Ergothérapeute de formation et diplômée de la maîtrise et du doctorat en médecine expérimentale – volet adaptation/réadaptation de l’Université Laval, Mme Careau s’illustre dans les domaines de la formation interprofessionnelle et des pratiques de collaboration. Professeure à l’Université depuis 2013, Emmanuelle Careau a été nommée vice-doyenne à la responsabilité sociale de la Faculté de médecine en 2017, puis vice-doyenne au développement professionnel, à la pédagogie et à la responsabilité sociale en 2022.

Pour une année exceptionnelle

Photo fournie par Créapub

CRÉAPUB Design de Québec, chef de file dans l’industrie des articles promotionnels, vêtements et cadeaux corporatifs, a connu en 2022 une année exceptionnelle. Élu pour la troisième fois (2014-2017-2022) « Distributeur de l’année pour l’Est du Canada » par L’Association canadienne de la publicité, CRÉAPUB avait réservé toute une surprise à ses employés (es) en leur dévoilant, au party des Fêtes de 2022, que la réunion annuelle d’équipe afin de leur divulguer les résultats de l’année précédente et dévoiler les objectifs et orientations de l’entreprise pour 2023 se tiendrait en République dominicaine en mars 2023. Au programme : des activités pour l’esprit d’équipe certes mais aussi les détails sur plusieurs projets à venir (nouvelle image, nouveau site WEB et un hommage au fondateur Guy Blouin décédé en août dernier). Sur la photo, l’équipe de CREAPUB (ils sont 24) a l’aéroport international Jean-Lesage jeudi dernier avant le départ pour Punta Cana.

Anniversaires

Photos Julie Perreault et tirée de sa page Facebook

Sonia Vachon (photo), actrice et animatrice québécoise, 57 ans... Joël Godin (photo), député conservateur de Portneuf–Jacques-Cartier, 58 ans... Prince Albert de Monaco, 2e enfant du prince Rainier et de la princesse Grace, 65 ans... Gaëtan Bonnelly, du quartier Les Saules à Québec, 72 ans... Billy Crystal, acteur et comédien américain, 75 ans... Michael Caine, acteur britannique, 90 ans.

Disparus

Photo tirée de WWE.com

Le 14 mars 2022 : Scott Hall (photo), 63 ans, lutteur américain de la WWE connu sous le nom de Razor Ramon et double membre du Temple de la renommée de la WWE... 2021 : Ray Cullen, 79 ans, ex-joueur de centre qui a disputé plus de 300 matchs dans la LNH (1962 à 1971) avec les Rangers, les Red Wings, les North Stars et les Canucks... 2019 : Charlie Whiting, 66 ans, directeur britannique de course de la Formule 1... 2018 : Stephen Hawking, 76 ans, astrophysicien britannique devenu une célébrité pour ses travaux sur l’Univers qu’il scrutait depuis son fauteuil roulant... 2014 : Jacques Thibault, 72 ans, photographe (Jac Tibo) et directeur photo pendant de nombreuses années (1969-1984) au Journal de Québec... 2010 : Peter Graves, 83 ans, célèbre chef dans la série télévisée Mission Impossible... 2009 : Alain Bashung, 61 ans, chanteur français... 2008 : Gabriel Labbé, 66 ans, compositeur, harmoniciste et folkloriste né à Rimouski... 2001 : Jean Besré, 64 ans, comédien québécois... 1988 : Raymond Laplante, annonceur de Radio-Canada... 1984 : Maurice Beaupré, 77 ans, comédien et acteur.