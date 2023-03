Le cinéma entre dans une nouvelle ère

Le cinéma auquel nous étions habitués n’est plus, vive le nouveau cinéma !

Dimanche soir, le gala des Oscars a bel et bien confirmé que le cinéma des « boomers » – le mien, donc ! – fait désormais partie de l’histoire. Malgré leurs qualités, des films classiques comme Les Fabelman ou Les Banshees d’Inisherin, des blockbusters traditionnels comme Avatar : la voie de l’eau ou Top Gun : Maverick ont été complètement ignorés par les membres de l’Académie ou n’ont remporté que des trophées mineurs. Même la chanson gagnante Naatu Naatu du film indien RRR est à des lieues de Applause dans Tell It Like a Woman ou de Hold My Hand dans Top Gun, interprétées par Diane Warren et Lady Gaga, des chanteuses pourtant destinées à se faire la lutte pour un Oscar.

C’est à se demander sur quelle herbe ont pilé les quelques milliers de membres de l’Académie lorsqu’ils ont fait leur choix. S’ils n’ont pas succombé aux pressions et à la promotion envahissante qu’exercent les producteurs des blockbusters, c’est que le vent qui souffle en faveur d’un renouveau du cinéma devient irrésistible. Même les séries de télévision n’échappent pas aux nouvelles façons de raconter des histoires. Peut-être aussi que certaines séries de télévision ont déteint sur le cinéma nouveau.

L’EXEMPLE DE MÉGANTiC

Il n’y a pas si longtemps, quel réseau de télévision aurait accepté une série comme La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, de Xavier Dolan ? Cette série exigeante qu’il faut suivre avec attention est loin d’être construite de façon traditionnelle. Pas plus que ne l’est Mégantic, une série dans laquelle un même événement est revu du point de vue de plusieurs personnages ? Sans compter qu’un épisode entier, celui consacré au conducteur du train, détonne par rapport aux sept autres.

Décidément, on va devoir s’habituer à des scénarios plus éclatés, extravagants ou délirants qui n’empruntent aucune des règles du scénario classique. Tout, partout, tout à la fois est un mélange de comédie absurde, de fantaisie et de science-fiction. À ma courte honte, j’avoue qu’à mon premier visionnement, j’ai capitulé devant ce film anarchique qui se moque que l’on comprenne ou non.

SPIELBERG SERAIT-IL DÉPASSÉ ?

Je vois bien que Les Fabelman, que j’ai très apprécié, est l’exemple parfait de films qui appartiennent désormais à une époque révolue. L’histoire que raconte Spielberg est confortable comme de vieilles pantoufles. On la suit sans aucun effort parce qu’elle respecte toutes les règles qu’on enseigne encore dans les écoles de cinéma. Des règles que j’ai apprises et que j’ai mises en pratique durant des décennies au cinéma et à la télévision.

Lors du gala de dimanche, la caméra s’est souvent attardée sur cette icône du cinéma qu’est Steven Spielberg. Je ne lis pas dans les pensées, mais ses réactions devant le succès de Tout, partout, tout à la fois m’ont semblé être celles d’un homme complètement dépassé par le film de jeunes cinéastes qui n’ont rien à foutre des règles ordinaires du cinéma. À moins de me tromper, le cinéma et la télévision entrent dans une nouvelle ère. Une ère marquée par la liberté totale des créateurs et, qu’on aime ça ou pas, par la diversité et l’inclusion.

Je vais regarder de nouveau Everything Everywhere All at Once (Tout, partout, tout à la fois). En version française, cette fois, pour ne rien échapper !