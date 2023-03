Marchand rencontre PKP: pas de discussion sur les Nordiques

Le maire de Québec a rencontré le président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Karl Péladeau, mais les deux hommes n'ont pas parlé du retour des Nordiques.

«Belle rencontre avec @PKP_Qc. Il y a des beaux projets qui s’en viennent à Québec. Après cette discussion, on ne peut qu’être plus sur la même longueur d’onde: il faut faire rayonner la Capitale-Nationale encore plus! On doit viser grand!», a twitté le maire de la capitale, Bruno Marchand, après sa visite.

M. Marchand était de passage à Montréal et s'est arrêté pour une rencontre de courtoisie au siège social de Québecor. Il a publié par la suite une photo de lui et de M. Péladeau, qui discutaient en observant un chandail aux couleurs du Carnaval, que l'homme d'affaires conserve dans son bureau.

Le cabinet du maire a confirmé que le sujet du retour des Nordiques n'a pas été abordé lors du court tête-à-tête d'une vingtaine de minutes.

Il n'a pas été possible de savoir quels sont les projets sur lesquels les deux hommes travaillent pour Québec.