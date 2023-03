«Montembeault a été excellent» –Martin St-Louis

PITTSBURGH | Il y avait un déséquilibre dans la colonne des tirs au but avec 42 pour les Penguins et seulement 21 pour le Canadien. Malgré le bombardement des locaux, le Canadien l’a emporté 6 à 4. Samuel Montembeault a offert une autre performance inspirée.

• À lire aussi: Victoire contre les Penguins: le CH met fin à sa série noire

« Montembeault a été excellent. On prend la victoire et on va savourer ça. Le résultat est bon pour le moral. On corrigera des erreurs. On avait besoin de cette victoire pour notre équipe. »

– Martin St-Louis

À 2 à 0 pour les Penguins après moins de cinq minutes en première période, St-Louis n’avait pas le sentiment de revivre le scénario du dernier match contre l’Avalanche du Colorado.

« Je restais calme. Les gars le savaient. Ce n’était pas une question d’effort. Nous jouions contre une bonne équipe. Quand tu fais une couple d’erreurs, ça finit par faire paf! C’est difficile de se fâcher. Dans les circonstances où on se retrouve, les gars en donnent beaucoup. Lundi, ce n’était pas un bon match contre l’Avalanche. »

– Martin St-Louis

Auteur du but gagnant grâce à une sublime passe de Justin Barron, Anthony Richard a décrit le sentiment de cette victoire contre les Penguins comme un soulagement.

Photo AFP

« Ça fait du bien. Surtout après notre départ où nous perdions 2 à 0. Nous nous sommes regardés au banc et nous avions le sentiment de revoir le dernier match. Nous croyions que la pente était pour être difficile à remonter contre l’une des bonnes équipes de la LNH depuis de nombreuses saisons. Mais nous avons trouvé une façon de rebondir avec quatre buts en première. Nous avions de bonnes jambes malgré un deuxième match en deux soirs. »

– Anthony Richard