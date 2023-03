NFL: les receveurs ont la cote

Ce n’est certes pas une grosse année pour les receveurs de passes sur le marché des joueurs autonomes et des transactions, mais ce sont eux qui ont attiré l’attention dans les dernières heures.

Signe que ce n’est pas une cuvée extraordinaire, c’est l’ailier espacé des Patriots Jakobi Meyers qui a été le premier du groupe à décrocher un important contrat.

Meyers est allé rejoindre son ancien coordonnateur offensif Josh McDaniels chez les Raiders de Las Vegas, avec un contrat de trois ans pour 33 millions.

Pas une somme astronomique

Sans parler d’une somme négligeable, c’est tout de même loin des montants astronomiques que les meilleurs receveurs vont habituellement chercher.

La saison dernière, le joueur de 26 ans a capté 67 passes pour 804 verges et six touchés.

Les Raiders miseront donc sur un groupe de receveurs incluant Davante Adams, Hunter Renfrow et Meyers, avec leur autre nouvelle acquisition de la veille, le quart-arrière Jimmy Garoppolo. C’est donc dire que Meyers n’aura plus à porter le groupe comme il le faisait en Nouvelle-Angleterre, une charge trop grosse pour lui.

Waller échangé

Les Raiders ont par ailleurs choisi de se départir d’une autre arme offensive en Darren Waller, échangé aux Giants de New York contre un choix de troisième tour.

L’ailier rapproché a explosé en 2020 avec 107 passes captées pour 1196 verges, mais a raté 14 matchs depuis.

Chez les Jets

Enfin, la cible préférée d’Aaron Rodgers avec les Packers, Allen Lazard, a pour sa part, fait le saut chez les Jets. Il n’a pu refuser leur offre de 44 millions pour quatre ans.

Encore là, Lazard n’a rien cassé dans sa carrière, lui qui vient de connaître sa saison la plus productive avec 60 réceptions pour 788 verges et six touchés.

Toujours du côté des armes à l’offensive, les Eagles ont pour leur part réalisé un coup qui passe sous le radar, mais qui pourrait rapporter avec le porteur de ballon Rashaad Penny. Derrière l’une des meilleures lignes offensives du circuit, sa moyenne en carrière de 5,7 verges par portée a de quoi faire saliver. Il a toutefois été abonné à l’infirmerie plus souvent qu’à son tour lors de ses cinq premières saisons.

Deux autres échanges

Les Cowboys, quant à eux, n’ont pas payé cher pour redorer leur tertiaire en cédant un choix de cinquième ronde aux Colts en retour du vétéran demi de coin Stephon Gilmore. Le duo avec Trevon Diggs rehaussera leur jeu contre la passe.

Les Texans ont pour leur part échangé un sixième choix aux Buccaneers en retour du garde Shaq Mason et d’un septième choix, un bon troc en sachant qu’ils devront protéger le quart-arrière de leur futur, qu’ils sélectionneront sans doute au repêchage.